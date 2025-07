© Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa

Der Herausgeber des weltweit größten Stablecoins USDT lagert Gold im Milliardenwert in einem eigenen Tresor in der Schweiz.Tether hat fast 80 Tonnen Gold in seinem Besitz - ein Vermögen, das es zu einem der größten privaten Goldhalter weltweit macht, noch vor vielen Banken und Staaten. "Wir haben unseren eigenen Tresor. Ich glaube, es ist der sicherste Tresor der Welt", verriet Tether-CEO Paolo Ardoino in einem Interview. Der Standort des Tresors befindet sich in der Schweiz, jedoch weigert sich das Unternehmen, diesen aus Sicherheitsgründen bekannt zu geben. Auch das genaue Gründungsdatum des Tresors bleibt geheim. Tether, bekannt für die Ausgabe des Stablecoins USDT, der an den US-Dollar …