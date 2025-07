Lüneburg (ots) -Die Landeskrankenhilfe (LKH) ist mit ihrer Transformation auf Erfolgskurs: In 2024 hat die LKH neue Tarife in der privaten Krankenversicherung (PKV) an den Markt gebracht und moderne digitale Services etabliert. Der Jahresabschluss unterstreicht Finanzstärke und hohe Erträge."Unser Geschäftsverlauf hat sich besser entwickelt als erwartet, berücksichtigen wir den allgemeinen Anstieg der Leistungsausgaben und die Investitionen in unsere Transformation", zeigt sich Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Brake zufrieden. Die Beitragseinnahmen stiegen in 2024 auf insgesamt 957,3 Mio. EUR (Vorjahr: 915,3 Mio. EUR), den größten Anteil machte daran die Krankenvollversicherung aus. Die LKH zahlte Leistungserstattungen in Höhe von insgesamt 779,1 Mio. EUR an ihre Mitglieder aus. Nach Abzug der Aufwendungen für Leistungen und Kosten von den Bruttobeiträgen verblieb ein versicherungsgeschäftliches Ergebnis in Höhe von 140,0 Mio. EUR (Vorjahr: 139,0). Die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote belief sich auf 14,6 % (Vorjahr: 15,2 %). In der Kapitalanlage wuchs das Anlagevolumen auf 8.995,7 Mio. EUR. Die Zahl der Versicherten wuchs auf 317.404 (2023: 316.039) an. Besonders dynamisch entwickelte sich das Neugeschäft in der Zusatzversicherung - eine branchenweit zu verzeichnende Entwicklung.Mit einem Gesamtprogramm investiert die LKH über mehrere Jahre hinweg in ihre Transformation. "Wir bleiben bei unserer Linie, dass unser Investitionspaket nicht zulasten unserer Kunden geht", betont Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Brake, denn: "wir stehen auf einer soliden finanziellen Basis und haben eine überdurchschnittlich hohe Finanzstärke." Finanziert wird das Programm aus den Gewinnrücklagen. 2024 ging das Eigenkapital daher auf 400,8 Mio. EUR zurück. Mit einer Eigenkapitalquote von 41,9 % liegt die LKH dennoch weit über dem Marktdurchschnitt (2023: 15,6 %)*.Veränderte Kundenwünsche im Fokus"Mit unserer Transformation begegnen wir den veränderten Kunden- und Marktbedürfnissen, die in den vergangenen Jahren im Versicherungs- und Gesundheitswesen entstanden sind", sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Brake. Die Produktentwicklung spielt dabei eine zentrale Rolle. Gleich zwei neue Tarifserien hat die LKH in 2024 entwickelt: die neue stationäre Zusatzversicherung LKH-KlinikUpgrade für gesetzlich Versicherte und die neue Krankenvollversicherung LKH-GesundheitsUpgrade Premium. Beide Angebote haben Höchstnoten von Ratingagenturen erhalten.Auch organisatorisch begegnet die LKH den Kunden- und Marktbedürfnissen von morgen: Neue Serviceeinheiten und ein Vertriebsmanagement wurden gegründet. Um die technischen Erwartungen unserer Kunden und Vertriebspartner zu erfüllen, hat das Unternehmen die Digitalisierung weiter vorangetrieben. In den letzten Monaten wurden ein Vermittlerportal, ein Kundenportal, digitale Online-Antragsstrecken und moderne Schnittstellen etabliert. Die Modernisierung der Systemlandschaft schreitet insgesamt weiter voran und beinhaltet neben den genannten Online-Services neue Anwendungen in der Vertrags- und Leistungsverwaltung.*Quelle Branchendurchschnitt: PKV Verband, PKV-ZahlenportalLandeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) in KürzeDie LKH ist eine private Krankenversicherung, die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nicht konzerngebunden ist. Das Unternehmen hat in 2024 insgesamt 957,3 Mio. Euro Bruttobeiträge verbucht und 317.404 Personen versichert, darunter 158.869 Versicherte mit einer Krankenvollversicherung. Die LKH bekam im "M&M Rating KV-Unternehmen" im Gesamtrating der Bilanzjahrgänge 2019 bis 2023 vom unabhängigen Analysehaus Morgen & Morgen mit vier von fünf Sternen ein "sehr gut". Die Zahnzusatzversicherung ZahnUpgrade 90+ ist bei Stiftung Warentest in der Kategorie Kundentyp "Gut und günstig" als Testsieger hervorgegangen und mit der Bestnote "Sehr gut" (0,8) ausgezeichnet worden (Finanztest, Heft 07/2025). Der Ende 2024 eingeführte Hochleistungstarif "LKH-GesundheitsUpgrade Premium" wurde vom unabhängigen Analysehaus Ascore als "hervorragend" eingestuft.Pressekontakt:Landeskrankenhilfe V.V.a.G.Uelzener Str. 12021335 LüneburgTel. 04131 725-1347E-Mail: presse@lkh.dewww.lkh.deOriginal-Content von: Landeskrankenhilfe V.V.a.G., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172282/6073984