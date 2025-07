Mainz (ots) -Spiel um den Gruppensieg live im ZDF: Das deutsche Team trifft bei der UEFA Frauen-EM 2025 auf die ebenfalls bereits fürs Viertelfinale qualifizierten Schwedinnen - beide Teams wollen unbesiegt in die K.o.-Runde kommen. Am Samstag, 12. Juli 2025, 20.15 Uhr, startet die "sportstudio live"-Übertragung mit der Vorberichterstattung zur Partie Schweden - Deutschland. Der Anpfiff im Stadion Letzigrund in Zürich erfolgt um 21.00 Uhr - das Gruppenfinale ist im ZDF und in Web und App des ZDF zu sehen.Moderator Sven Voss und ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann führen erneut durch den Fußballabend im Zweiten. Katja Streso, Moderatorin am Quartier der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, meldet sich mit den letzten Neuigkeiten rund um das Team von Bundestrainer Christian Wück. Vor Ort im Stadion ist zudem ZDF-Expertin Friederike "Fritzy" Kromp. Das Gruppenfinale zwischen Schweden und Deutschland kommentiert Claudia Neumann. Das Parallelspiel Polen - Dänemark ist ebenfalls im Livestream im ZDF-Streaming-Portal zu sehen, kommentiert von Gari Paubandt.Die Ausgangslage vor dem GruppenfinaleAufgrund des besseren Torverhältnisses reicht Schweden ein Remis für Platz 1 in Gruppe C. Für die Europameisterinnen von 1984 gilt Deutschland als "spöklag", als Angstgegner. Beide Teams wollen Gruppensieger werden, um im Viertelfinale nur auf den Zweitplatzierten aus der ohnehin schon starken Gruppe mit Frankreich, England und Niederlande zu treffen. Zudem könnte es der Sieger in Gruppe C erst im Finale mit dem aktuellen Weltmeister Spanien zu tun bekommen.Bereits sechs Mal trafen Rekord-Europameister Deutschland und Schweden, Titelträger der ersten UEFA-Frauen-Europameisterschaft vor 41 Jahren, in einem EM-Spiel aufeinander, dabei gab es fünf Siege für das DFB-Team und ein Unentschieden.Viertelfinale des DFB-Teams live im ZDFOb die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nun als Gruppenerster oder Gruppenzweiter das Viertelfinale erreicht - in jedem Fall überträgt das ZDF live dieses erste K.o.-Spiel. Das EM-Finale ist am Sonntag, 27. Juli 2025, ab 18.00 Uhr im ZDF zu sehen.Alle EM-Spiele online in ZusammenfassungenAlle bisherigen EM-Spiele sind online im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute abrufbar - und alle noch anstehenden EM-Spiele werden zeitnah nach dem Abpfiff online auf allen ZDF-Plattformen zu sehen sein.Auch das Gruppenfinale zwischen Schweden und Deutschland kann - wie alle ZDF-Live-Spiele - im Highlight-Player im ZDF-Streaming-Portal live angeschaut werden. Die Fußballfans navigieren sich im Livestream zu den spannendsten Szenen, Toren oder strittigen Schiedsrichterentscheidungen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- UEFA Frauen-EM 2025 im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/kurzfassungen/uefa-frauenfussball-europameisterschaft-live-livestream-highlights-100)- UEFA Frauen-EM 2025 auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport/fussball-em-der-frauen)- Pressemappe UEFA Frauen-EM 2025 live im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live-uefa-frauen-em-2025)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6073981