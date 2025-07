EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Quartalsergebnis

Erneutes Rekordquartal für Cantourage: EUR 27,9 Mio.* in Q2 2025 - Gesamtjahresumsatz 2024 bereits übertroffen



Erneutes Rekordquartal für Cantourage: EUR 27,9 Mio.* in Q2 2025 - Gesamtjahresumsatz 2024 bereits übertroffen EUR 27,9 Mio.* Umsatz in Q2 2025

EUR 54,0 Mio.* Umsatz Year-to-date 2025

Verhinderung von Einzelvorstand Philip Schetter - Patrick Hoffmann in den Vorstand berufen Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage"; ISIN:DE000A3DSV01, www.cantourage.com), Europas führendes börsennotiertes Unternehmen für medizinisches Cannabis, hat im zweiten Quartal 2025 ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fortgesetzt und mit einem Umsatz von EUR 27,9 Mio.* das bislang stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte erzielt. Damit liegt der Umsatz bereits zur Jahresmitte bei EUR 54,0 Mio.* - und übertrifft den Gesamtjahresumsatz des Vorjahres (EUR 51,4 Mio.*). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet das ein Umsatzwachstum von über 130 Prozent (Q2 2024: EUR 12,0 Mio.*).

"In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld sehen wir weiterhin eine starke Nachfrage nach Cantourage-Produkten - in Deutschland wie auch international", sagt Bernhard Retzer, Global Sales Director von Cantourage. "Mit zusätzlichen Verarbeitungskapazitäten in Europa, neuen Lieferanten und starken Partnerschaften innerhalb der Industrie sind wir bestens positioniert, um auch künftig erfolgreich am Markt zu agieren."

Wie in der Ad-hoc-Meldung vom 9. Juli 2025 kommuniziert, übt Herr Philip Schetter seine Aufgaben als Vorstandsvorsitzender der Cantourage Group SE bis auf Weiteres nicht aus. Zu den persönlichen Gründen für die Verhinderung wird die Gesellschaft keine näheren Angaben machen. Eine vollständige Rückkehr von Herrn Schetter in seine Tätigkeit ist jedoch fest eingeplant. Da Herr Schetter bis dato als Einzelvorstand der Cantourage fungierte, war eine umgehende Besetzung des Vorstandes nötig, um die jederzeitige Handlungsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen. Mit Cantourage-Gründer Patrick Hoffmann, der das Unternehmen von Anfang an geprägt und seit dem Börsengang als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender begleitet hat, konnte der Aufsichtsrat kurzfristig eine Person entsenden, die mit den täglichen Abläufen im Unternehmen bestens vertraut ist. Gemeinsam mit dem Management-Team der Tochterunternehmen wird Herr Hoffmann den planmäßigen Ablauf des operativen Tagesgeschäfts sicherstellen und den erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Monate bis zur vollständigen Rückkehr Herrn Schetters weiter vorantreiben.

Patrick Hoffmann kommentiert: "Herr Schetter hat die Entwicklung der Cantourage in den vergangenen vier Jahren maßgeblich und sehr erfolgreich geprägt. Der Aufsichtsrat und das gesamte Team danken ihm für seinen außerordentlichen Einsatz. Wir freuen uns bereits auf seine Rückkehr in die Unternehmensführung."



Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis. Cantourage ermöglicht es Anbauern weltweit, Produkte in europäischen Medizinmärkten zu verkaufen. Das 2019 gegründete Unternehmen arbeitet mit mehr als 60 Cannabis-Anbauern aus 18 Ländern zusammen. Cantourage stellt höchste pharmazeutische Qualitätsstandards entlang der Wertschöpfungskette sicher und bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Das Unternehmen ist seit dem 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

* Alle Zahlen vorläufig, ungeprüft und unkonsolidiert.



Pressekontakte

Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 (0) 173 3702649

Klaas Geller | klaas.geller@tonka-communications.de | +49 (0) 176 74717519



