EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Research Update

GBC Research mit Kaufempfehlung für die Aktie der tick Trading Software AG: Kursziel 17,55 EUR



10.07.2025 / 13:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GBC Research mit Kaufempfehlung für die Aktie der tick Trading Software AG: Kursziel 17,55 EUR Düsseldorf, 10.07.2025 - Im Anschluss an die Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2024/25 hat GBC Research die Kaufempfehlung für die Aktie der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99) bestätigt. Das Kursziel für die Aktie des Anbieters von Spezialsoftware für Wertpapierhandel und -abwicklung liegt bei 17,55 EUR. Damit sehen die Analysten derzeit ein deutliches Kurspotenzial (Schlusskurs Tradegate am 09. Juli 2025: 7,45 EUR). Die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024/25 schätzt GBC auf 0,66 EUR je Aktie. Aus Sicht der Analysten hat die tick-TS AG dank eines besseren Umsatzmixes (mehr margenstarke börsen-handelsbezogene Erlöse) und signifikant einsetzenden Skaleneffekten im ersten Geschäftshalbjahr eine starke Ergebnisperformance und gleichzeitig äußerst hohe Profitabilität erzielt. Vor diesem Hintergrund und des bekräftigen Ausblicks haben die Analysten ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre bestätigt. Die vollständige Studie zum Download: https://www.tick-ts.de/investor-relations/research Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase MX Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.



Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar. Kontakt

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

www.tick-TS.de

Mail: ir@tick-ts.de



10.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com