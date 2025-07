Nio hat seine 1.000 Batterietauschstationen entlang Chinas Autobahnen eröffnet und damit wie angekündigt ein Netz zwischen 550 Großstädte in China gespannt. Zusammen mit den Standorten abseits von Autobahnen betreibt Nio in China nun insgesamt 3.400 Tauschstationen. Die 1.000. Autobahn-Batteriewechselstation innerhalb Chinas hat Nio dieser Tage an der Raststätte Fushan an der Autobahn G5011 zwischen Wuhu und Hefei eröffnet. Damit sei dieses Projekt ...

