© Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture Alliance

XRP überschreitet 2,40 US-Dollar wodurch Analysten Raum für einen Anstieg auf bis zu 6 US-Dollar sehen. Institutionelles Interesse treibt den Kurs.XRP, die Kryptowährung des Unternehmens Ripple, zeigt Anzeichen eines massiven Aufwärtstrends. Am Mittwochabend durchbrach der Token erstmals seit Monaten die Marke von 2,40 US-Dollar. Aktuell notiert der Kurs bei 2,41 US-Dollar, was einem Tagesplus von 3,58 Prozent entspricht. Der Crypto Fear and Greed Index legt im Zuge der Krypto-Rallye um sechs Punkte auf 58 zu. (Stand: 11:30 Uhr MESZ). Arthur Azizov, Gründer von B2 Ventures, kommentiert: "XRP ist aktuell in einer entscheidenden Phase. Wenn sich der Kurs über 2,34 US-Dollar hält, ist ein …