Am Donnerstag befindet sich die Aktie von BHP gemeinsam mit anderen Minenwerten im Aufwind. Das treibt die Papiere jetzt an, und darum könnte sich eine attraktive Kaufchance bieten. Positive Nachrichten aus China Aus China gab es am Donnerstag überraschend positive Nachrichten für den gesamten Minen- und Rohstoff-Sektor. So hatte Shanghai Securities unter Berufung auf Kreise in der Regierung berichtet, dass die Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...