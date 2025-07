Berlin (ots) -Unter dem Motto "Digitalisierung Jetzt! Strategische Weichenstellung und effektive Umsetzung" brachte VITAKO am 9. Juli 2025 führende Vertreter:innen aus Politik und kommunaler IT im Haus der Bundespressekonferenz zusammen. Im Mittelpunkt standen konkrete Wege zu einer wirksamen Verwaltungsdigitalisierung - mit dem Deutschland-Stack als Basis und klaren politischen Impulsen für Bürokratieabbau und Zielorientierung.Unter dem Motto "Digitalisierung Jetzt! Strategische Weichenstellung und effektive Umsetzung" luden Sören Kuhn, Vorstandsvorsitzender von VITAKO und VITAKO, die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, am 9. Juli 2025 zu einem digitalpolitischen Abend ins Haus der Bundespressekonferenz ein.Thomas Jarzombek (Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung)hielt eine Keynote zum Deutschland-Stack als Fundament moderner Verwaltung und gab Auskunft zu den aktuellen Plänen seines Ministeriums:"In Deutschland müssen wir das Rad nicht ständig neu erfinden, nicht jedes Ministerium oder jede Behörde muss seine eigenen Lösungen bauen. Mit dem Deutschland-Stack wollen wir Softwarelösungen für eine digitale Verwaltung bereitstellen, die auch von Ländern und Kommunen genutzt werden können, sodass eine gemeinsame IT-Architektur entsteht."Als zweiter Keynote-Speaker des Abends betonte Ralph Brinkhaus (MdB, Sprecher und Vorsitzender der AG Digitales und Staatsmodernisierung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) "die Notwendigkeit eines grundlegenden Kulturwandels in der öffentlichen Verwaltung". Im Fokus standen Ziel- und Wirkungsorientierung sowie der Bedarf an praxistauglichen Gesetzen. Besonders hob er hervor, dass es auf "Menschen, Menschen, Menschen - und Führung, Führung, Führung" ankomme, um Veränderung nachhaltig zu gestalten. Brinkhaus forderte zudem den Abbau überbordender Bürokratie und bezeichnete die strategische Vorausschau im neuen Bundesministerium für Digitales und Strategische Planung (BMDS) als zukunftsweisenden Schritt.Im Zentrum des Abends stand eine Paneldiskussion, moderiert von Viola Heeger, stellvertretende Leiterin des Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI. Am Panel nahmen teil: Ralph Brinkhaus (MdB, Sprecher und Vorsitzender AG Digitales und Staatsmodernisierung CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Parsa Marvi (MdB, Mitglied des Digitalisierungsausschusses), Bernd Schlömer (Staatssekretär für Digitalisierung im Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt und Beauftragter der Landesregierung für die Informationstechnik (CIO)), Alexander Handschuh (Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund), Kerstin Pliquett (Geschäftsleiterin KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister, Vorständin VITAKO), Dr. Johann Bizer (Vorstandsvorsitzender Dataport und Vorstand VITAKO).Im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung betont Parsa Marvi die zentrale Bedeutung einer ganzheitlichen und verantwortungsvollen Einführung Künstlicher Intelligenz:"Die Maßnahmen des Koalitionsvertrags müssen so ineinandergreifen, dass KI in der Verwaltungsdigitalisierung von den Mitarbeitenden akzeptiert wird, den benötigten Mehrwert entfaltet und eine echte Entlastung für Verwaltungsangestellte aller Ebenen ermöglicht. Dafür brauchen wir klare Standards, rechtssichere Leitplanken und echte Umsetzungsfähigkeit - von der Kommune bis zum Bund."Auf Basis des VITKAO-10-Punkte Plans diskutierte VITAKO mit ihren Gästen die digitalpolitischen Chancen und Herausforderungen, die Bund, Länder und Kommunen aktuell bewältigen müssen. Im Mittelpunkt standen Lösungsansätze zur Weiterentwicklung der strukturellen, finanziellen und konzeptionellen Rahmenbedingungen, um die Digitalisierung in der Fläche wirksam voranzubringen. Ziel war es, gemeinsam mit dem Panel sowie Vertreter:innen aus Politik und Verbänden die zentralen Herausforderungen der Verwaltungsdigitalisierung zu benennen und konkrete Lösungswege zu erörtern - auch mit Blick auf die inhaltlichen Anforderungen an das bestehende Digitalministerium.Zum Abschluss der Veranstaltung fasste Lars Hoppmann, geschäftsführender Vorstand von VITAKO, die zentrale Botschaft prägnant zusammen:"Für eine erfolgreiche digitale Transformation brauchen wir jetzt Tempo, Klarheit und Verbindlichkeit. Als kommunale IT-Dienstleister kennen wir die Herausforderungen vor Ort und wissen, was nötig ist, um digitale Lösungen flächendeckend einzuführen. Die Digitalisierung der Verwaltung muss dort vorangetrieben werden, wo sie wirkt: in den Kommunen. Dafür sind klare Verantwortlichkeiten, stabile Finanzierung und ein entschlossener Umsetzungswille entscheidend. Ein starkes Signal: Mit dieser Veranstaltung setzte VITAKO ein klares Zeichen - die digitale Transformation der Verwaltung gelingt nur im engen Schulterschluss von politischer Steuerung, kommunaler Verantwortung und praktischer Umsetzung.