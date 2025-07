Nänikon (ots) -Warum in die Ferne schweifen?Nacktbaden, sportliche Aktivitäten und entspannende Saunaerlebnisse - all das ist bei uns ganzjährig in einem sicheren, familiären Rahmen möglich. Unser geschütztes Gelände mit eigenem Parkplatz lädt Familien, Frauen, Männer und Kinder dazu ein, sich ganz ungezwungen frei zu fühlen. Einfach parkieren, ausziehen, Kleidung im Auto verstauen und das Lebensgefühl der völligen Freiheit geniessen!Tag und Nacht ein NaturparadiesDer Zugang über ein Mitglieder-Badge ist ganzjährig rund um die Uhr möglich - sogar für ein magisches Nachtschwimmen bei Vollmond unter dem Sternenhimmel. Das 25-Meter-Schwimmbecken mit Wasserrutschbahn ist farbig beleuchtet und bietet eine einzigartig hervorragende Wasserqualität. Diese wird durch eine moderne UV-Licht-Anlage zur Wasseraufbereitung erzielt, sodass nur ein minimaler Einsatz von Chlor notwendig ist - sanft zur Haut und umweltfreundlich.SaunaDirekt neben dem Becken und den Duschen befindet sich unsere Sauna. Besonders im Winterhalbjahr, von Herbst bis Frühling, ermöglicht sie das einmalige Erlebnis, nach dem Saunagang nackt und befreit im grossen Pool zu schwimmen - ein wohltuendes Wechselspiel zwischen Wärme und kaltem Wasser.Naturismus mit Herz und RespektUnsere Philosophie: Nacktheit in ihrer befreiendsten Form. Natürlichkeit und gegenseitiger Respekt stehen im Mittelpunkt. Auf unserem weitläufigen Gelände pflegen wir eine familiäre, absichtsfreie Atmosphäre - ganz ohne sexuelle Anspielungen oder intime Gesten.Ein Ort für alle GenerationenKinder geniessen die natürliche Nacktheit völlig unbeschwert und vorurteilslos. Gerade für Familien mit kleinen Kindern bietet unser Gelände einen bedeutenden Vorteil gegenüber den sogenannten "wilden" FKK-Plätzen wie den Werd-Inseln, wo unangemessene Begegnungen nicht auszuschließen sind.Freizeit für Körper und GeistUnser liebevoll "Föhrli" genanntes Gelände ist eine wahre Wohlfühloase:- Schwimmen & Saunieren- Pétanque & Bogenschießen- Volleyball & Tischtennis- Clubhaus & GrillstellenAuch bei bestem Wetter findet jeder ein ruhiges Plätzchen - ganz ohne Gedränge oder Parkplatzchaos, wie man es von überfüllten Badeanstalten kennt.Ein sicherer RückzugsortDas "Föhrli" ist ein Paradies für alle, die Erholung in natürlicher Nacktheit suchen - körperlich wie geistig befreiend, altersgerecht und respektvoll.Tag der offenen Tür am Samstag, 12. JuliZwischen 10 und 12 Uhr öffnen wir ausnahmsweise bekleidet unsere Tore, damit Interessierte sich vor Ort ein Bild machen und erste Kontakte knüpfen können. Ab 12 Uhr gilt dann wieder das Motto: Natürlich nackt.Wir freuen uns auf viele neugierige Besucher!Medienkontakt:Aktuar und PressestelleMonika & Harry Raineraktuar@naspo.ch076 523 51 60Original-Content von: NASPO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099258/100933376