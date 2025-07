Ein starker Auftritt von der amerikanischen Fluggesellschaft Delta Air Lines beflügelt auch die Fantasie der Lufthansa-Anleger. Die Hoffnung: mehr Stabilität, bessere Planbarkeit - und endlich wieder verlässliches Wachstum im Passagiergeschäft. Die Aktie springt am vorletzten Handelstag der Woche an. Lange war es ein wenig still geworden um die großen US-Airlines - nun sorgt Delta Air Lines für ein bemerkenswertes Comeback. Die US-Gesellschaft hat mit ihren Quartalszahlen nicht nur die Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...