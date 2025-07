NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Stagnation auf hohem Niveau zeichnet sich am Donnerstag an den US-Börsen ab. Es fehlen die Impulse, denn die Saison der Quartalsbilanzen nimmt erst in der kommenden Woche Fahrt auf und auch von der Konjunktur gibt es keine kursbewegenden Nachrichten.

Der Broker IG indizierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Stunde vor der Startglocke moderat im Minus bei 44.420 Punkten. Der Nasdaq 100, der am Vortag eine weitere Rekordmarke erreicht hatte, trat mit 22.870 Zählern auf der Stelle.

Für Aufsehen im vorbörslichen Handel sorgten die Aktien des Lebensmittelkonzerns WK Kellog, die um 53 Prozent nach oben schossen. Der italienische Nutella-Produzent Ferrero will den US-Hersteller von Kornflakes und Pringles für drei Milliarden US-Dollar übernehmen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Aktien von Delta Air Lines verteuerten sich um fast 14 Prozent. Die Fluggesellschaft hat die vor einiger Zeit ausgesetzte Gewinnprognose für dieses Jahr wieder aufgenommen. Damit haben Anleger nun wieder mehr Klarheit über die geschäftliche Entwicklung. Auch die Aktien von American Airlines, United Airlines und Southwest Airlines legten zwischen 4 und 10 Prozent zu.

Vom hohen Kupferpreis im US-Rohstoffhandel profitierten die Produzenten Freeport-McMoran und Southern Copper . Sie stiegen um 2,6 beziehungsweise 2,1 Prozent. US-Präsident Donald Trump kündigte in der Nacht den 1. August als Start für Importzölle auf das Industriemetall in Höhe von 50 Prozent an./bek/jha/

US35671D8570, US84265V1052, US8447411088, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, US2473617023, 2455711, US9100471096, US02376R1023, US92942W1071