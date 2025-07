NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen bewegt. Zugleich fehlte es an Impulsen, denn die Bilanzsaison startet erst in der kommenden Woche und auch von Seiten der Konjunktur gab es keine kursbewegenden Nachrichten. Überraschend war zwar, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche fielen, doch damit zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust und gibt keinen Anlass für etwaige Hoffnungen auf Zinssenkungen.

Der Dow Jones Industrial legte rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,60 Prozent auf 44.726,66 Punkte zu und steuert damit wieder auf die Marke von 45.000 Punkten zu. Der S&P 500 erklomm ein Rekordhoch mit plus 0,35 Prozent auf 6.285,53 Zähler, Der technologielastige der Nasdaq 100, der am Vortag eine Bestmarke erreicht hatte, gab dagegen um 0,13 Prozent auf 22.834,50 Punkte nach.

Unter den "Magnificent 7", den sieben größten und bedeutendsten Tech-Unternehmen in den USA gaben Meta als schwächster Wert um 1,1 Prozent nach. Tesla waren am gefragtesten und stiegen um 2,6 Prozent. Der Elektroautobauer will seinen Robotaxi-Dienst in Kürze auf die San Francisco Bay Area ausweiten.

Jenseits der Tech-Giganten stachen die Papiere von WK Kellogg heraus, die um 30,7 Prozent nach oben sprangen. Ferrero will das abgespaltene US-Cerealien-Geschäft des Frühstücksflocken-Herstellers Kellanova kaufen. Für jede Kellogg-Aktie sollen 23 Dollar je Aktie in bar gezahlt werden. Der Firmenwert wurde mit 3,1 Milliarden US-Dollar angegeben. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Am Mittwoch hatte das "Wall Street Journal" bereits über eine mögliche Übernahme berichtet. Daraufhin war das Kellogg-Papier im nachbörslichen Handel um mehr als 50 Prozent nach oben gesprungen.

Für Delta Air Lines ging es um 13,3 Prozent hoch. Die Fluggesellschaft wagt es wieder, eine Gewinnprognose für dieses Jahr abzugeben, nachdem sie diese vor einiger Zeit ausgesetzt hatte. Das gibt Anlegern wieder mehr Klarheit über die geschäftliche Entwicklung. Von diesem Schritt profitierten auch die Aktien von American Airlines, United Airlines und Southwest Airlines . Sie legten um 9 bis 16 Prozent zu./ck/he

US4878361082, US8447411088, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, US2473617023, 2455711, US88160R1014, US9100471096, US30303M1027, US02376R1023, US92942W1071