Es klingt paradox: Tesla hebt die Preise für die luxuriöseste Version seines Cybertruck an, obwohl der Absatz deutlich zurückgeht. Das "Cyberbeast" kostet nun 114.990 US-Dollar -15.000 Dollar mehr als zuvor. Hinter der seltsamen Logik steckt sehr wohl Kalkül. Die Tesla-Aktie legte jedenfalls am Freitag wieder deutlich zu. Tesla verlangt für seine luxuriöse Variante "Cyberbeast" des Cybertruck nun 114.990 US-Dollar statt zuvor 99.990 Dollar. Dabei bleibt der Absatz des ungewöhnlichen Trucks deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
