Die neuen intelligenten Agenten arbeiten eigenständig oder im Zusammenspiel, um das Kundenerlebnis über Apps, Websites und alle Kanäle hinweg zu gestalten, zu testen und zu optimieren. Alle Agenten sind auf Markensicherheit ausgelegt, informieren kontinuierlich, folgen den Markenrichtlinien und sorgen proaktiv für die Einhaltung von Barrierefreiheitsanforderungen.

Das Cross-Channel-Customer-Experience-Unternehmen Airship, stellt heute seine neuen Airship KI Agenten vor und baut damitseineführende Position für No-Code-basierte, native mobile Erlebnisse weiter aus. Diese aufgabenspezifischen, intelligenten Agenten automatisieren die Erstellung, das Testen und die Optimierung des gesamten Kundenerlebnisses von personalisierten, kanalübergreifenden Nachrichten bis zu den gewünschten Ergebnissen an den entscheidenden Konversionspunkten in Apps und auf Websites. Im Gegensatz zu generischen KI-Tools arbeiten die Agenten von Airship zusammen und ermöglichen einen kontinuierlichen, zielgerichteten Optimierungskreislauf. Jeder spezialisierte Agent ist darauf ausgelegt, konkrete, geschäftskritische Herausforderungen zu lösen. Für Marken und Handler sind die Vorteile klar ersichtlich:

Die Airship KI-Agenten arbeiten einzeln oder gemeinsam, um kanalübergreifende Nachrichten sowie App- und Web-Erlebnisse zu erstellen, zu testen und zu optimieren. Sie schließen den Kreislauf aus Testen, Lernen und Handeln in einer bislang unerreichten Geschwindigkeit und Skalierung.

Mit dem Scene KI Agenten lassen sich sofort reichhaltige, bildschirmübergreifende Onboarding-Stories oder verzweigte Umfragen erstellen, um Kundenpräferenzen zu erfassen, das Engagement zu steigern und wertvolle Zero-Party-Daten für zukünftige Personalisierung zu gewinnen.

Mit dem Experimentation KI Agenten ist es möglich, automatisch und kontinuierlich zu testen, welche Nachrichtenvariante und welches App- oder Website-Erlebnis die Konversion oder andere Ziele am besten unterstützt umso den Weg von der Nachricht zum Ergebnis gezielt zu optimieren.

Der Kreis schließt sich mit dem Recommendation KI Agenten, der konkrete nächste Schritte empfiehlt, die Marketing- und Produktteams mit wenigen Klicks umsetzen können, um die Performance zu steigern.

Ein vierter Agent, der Accessibility KI Agent, dient als Wächter über die Einhaltung von Vorschriften. Er generiert proaktiv Elemente, die sicherstellen, dass die Erlebnisse den Anforderungen an die Barrierefreiheit und kritischen Standards wie dem neuen EU-Barrierefreiheitsgesetz (in Kraft seit 28. Juni) entsprechen und so rechtliche und finanzielle Risiken deutlich reduzieren.

Individuell einsetzbar und skalierbar: KI-Agenten nach Bedarf

Jeder Agent ist so konzipiert, dass er eigenständig oder im Zusammenspiel arbeitet. Teams können mit dem Agenten starten, der ihre dringendsten Anforderungen löst und die Nutzung im Laufe der Zeit ausbauen. Standardmäßig bleibt bei jedem Airship-KI-Agenten der Mensch eingebunden, so dass volle Kontrolle und Transparenz gewährleistet ist. In dem Maße, wie die Agenten lernen und sich anpassen, um bestimmte Ziele zu erreichen, können Marken den Grad ihrer Eigenständigkeit anpassen und so einen verantwortungsvollen, skalierbaren Weg zu mehr Effizienz finden.

"Zu lange steckten Teams in einem Kreislauf aus manueller Erstellung und Analyse fest, der es ihnen unmöglich machte, mit der Geschwindigkeit ihrer Kunden mitzuhalten", sagt Mike Herrick, CTO von Airship. "Unsere KI-Agenten sind eine Weiterentwicklung unserer No-Code-Plattform und schließen nun die Lücke zwischen Testen, Lernen und Handeln in einem Tempo und Umfang, die bisher unerreichbar waren. Indem wir Teams die Kontrolle über diesen leistungsstarken Zyklus geben, können sie jede Marketingmaßnahme und Kundeninteraktion direkt mit klar messbaren Ergebnissen verknüpfen."

Markenkonforme KI-Inhalte ohne Kompromisse

Der Fokus auf sichere und verantwortungsvolle KI ist das Fundament des gesamten Systems. Grundlage für alle Agenten ist der Airship Brand Hub, der sicherstellt, dass jeder KI-generierte Inhalt von App- und Web-Erlebnissen bis hin zu kanalübergreifenden Kampagnentexten dem Styleguide der Marke entspricht und ihre Stimme, Tonalität und visuelle Identität wahrt. So wird das zentrale Problem gelöst, Inhalte schnell und in großem Umfang zu erstellen, ohne die Markenintegrität zu gefährden

Über Airship

Weltweit führende Marken wie Alaska Airlines, BBC und The Home Depot vertrauen auf Airship, um mit außergewöhnlichen kanalübergreifenden Kundenerlebnissen Umsatzwachstum und Kundenbindung zu fördern.

Die KI-gestützte No-Code-Plattform von Airship macht es Marketing-, Produkt- und Wachstumsteams leicht, hyper-personalisierte Erlebnisse über Apps, Websites, E-Mail, SMS, mobile Wallets und mehr zu erstellen, zu testen und zu orchestrieren. Das modulare Netzwerk von KI-Agenten von Airship ermöglicht es Teams, Kundendaten kontinuierlich anzureichern und schnell Experimente zu starten, um jede Interaktion und die gesamte End-to-End Customer Journey zuverlässig zu verbessern.

