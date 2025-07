Actien-Börse Nr. 28

www.bernecker.info

Nach LANXESS stellen wir WACKER CHEMIE zur Diskussion; inkl. der Tochter SILTRONIC sind beide ein Problemfall der letzten Jahre.37 % Korrektur sind eine Herausforderung. 3,4 Mrd. € Marktwert sind es ebenfalls. Inkl. der anteiligen SILTRONIC-Umsätze kommen die Münchener auf einen Marktwert von knapp 4 Mrd. €. Dagegen stehen rd. 5 Mrd. € addierter Umsatz und eine Verdoppelung des Gewinns je Aktie nach neuester Schätzung per 2026. Dann sinkt das KGV von 25,5 auf 13,6. Streubesitz 38 %. Tagesumsatz für WACKER rd. 100.000 Stück. […]Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 28 u. a.:- Die "Big Beautiful Bill" ist die Leitlinie für die Amerikaner- Schwarz-Rot steckt bereits fest- Bleibt es beim Miniwachstum?- Hoffnungsschimmer bei HUGO BOSS- BILFINGER kratzt am Allzeithoch- Schwerer Stand für die DEUTSCHE ROHSTOFF AGIhre Bernecker Redaktion /