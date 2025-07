Wien (www.fondscheck.de) - Invesco hat sein Angebot an börsengehandelten Indextrackern auf den S&P 500 für europäische Anleger erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Der neue Invesco S&P 500 Quality ETF (ISIN IE000E6TPCH9/ WKN A416NL) bilde den S&P 500 Quality Index physisch ab. Dieser umfasse die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen ermittelt würden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad, so Invesco. ...

