BYD kündigt in China für sein ADAS-System "God's Eye" eine autonome Parkfunktion der Stufe L4 an und verspricht, für alle etwaigen Schäden, die durch die Nutzung des ADAS beim Parken entstehen, vollständig zu haften. Laut einem Weibo-Post von BYD wird das Unternehmen in Kürze ein OTA-Update für die ADAS-Systemvarianten "God's Eye B und C" freigeben, das erweiterte Parkszenarien und Parken mit drei Geschwindigkeiten beinhaltet - die Varianten B ...

