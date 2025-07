© Foto: adobe.stock.com

Von Sommerpause und um sich greifender Langeweile ist der Edelmetall- und Rohstoffsektor weit entfernt. Es brodelt gewaltig; nicht zuletzt im Ölbereich. Brent Öl stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus. Abseits von Brent Öl - Verwerfungen bei Kupfer, Gold und Silber stark In den letzten Handelstagen sorgten vor allem die Verwerfungen bei Kupfer für große Aufmerksamkeit. Trumps Ankündigung, in Kürze Importzölle auf Kupfer zu erheben, ließ den Kupferpreis an der COMEX explodieren. Gleichzeitig sorgte die Ankündigung für Ernüchterung an der LME. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Kupfer knallt rauf. Kupferpreis außer Kontrolle und vor gewaltiger Bewegung". Der vergleichsweise ruhige Handel …