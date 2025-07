© Foto: Artur Widak - NurPhoto

Star-Berater Ric Edelman fordert 40 Prozent Krypto im Portfolio - und nennt Bitcoin die stärkste Anlageklasse der Zukunft. Sein Preisziel für 2030: eine halbe Million US-Dollar. Der renommierte Vermögensberater Ric Edelman fordert eine radikale Neujustierung klassischer Anlagestrategien zugunsten von Kryptowährungen. In seinem aktuellen Whitepaper "The Death of 60/40" empfiehlt er eine Allokation von "10 Prozent bis 40 Prozent" in Krypto-Vermögenswerte und warnt: "Kryptowährungen zu besitzen ist keine Spekulation mehr, sondern eine Notwendigkeit." Edelman, Gründer des Digital Assets Council of Financial Professionals, sieht aktuell eine "einmalige Chance", die von den meisten …