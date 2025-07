SUI-Kurs-Prognose: Wachstum bereits eingepreist oder 3x möglich?

Betrachtet man einmal die Kursentwicklung der führenden 100 Kryptowährungen über die vergangenen 12 Monate, so wird klar, dass Sui mit einem Plus von 339,32 % schon deutlich vorausgelaufen ist und damit den 6. Platz belegt. Ob der gesamte Optimismus schon eingepreist wurde oder noch weiteres Steigerungspotenzial von 3x besteht, wollen wir wie auch das Marktumfeld in der folgenden Sui-Kurs-Prognose analysieren.

Einflüsse des Umfeldes auf den SUI-Kurs

Am heutigen Tage sind die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe mit einem Wert von 1,96 Mio. wieder auf ein neues Hoch in diesem Zyklus gestiegen, womit sie das höchste Niveau seit November 2021 erreicht haben. Zurückzuführen ist dieser unter anderem auf die Bemühungen von Elon Musk mit DOGE.

Zudem sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 227.000 höher als die erwarteten 236.000 ausgefallen, während die Folgeanträge etwas niedriger als die prognostizierten 1,98 Mio., aber dennoch höher als die vorherigen 1,96 Mio. waren. Somit zeichnet sich ein gemischtes Bild des Arbeitsmarktes ab, da einerseits weniger gekündigt werden, dennoch andere Indikatoren sich abschwächen.

Die Investoren gehen indessen jedoch wieder von einer höheren Wahrscheinlichkeit für die erste Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Notenbanksitzung am 17. September aus, wobei sie wieder auf 72,85 % gestiegen ist. Im Oktober rechnet man hingegen mindestens mit einer Reduktion und zu 32,72 % sogar mit 50 Basispunkten aus.

Ebenso wirkt sich die Expansion der Geldmenge M2 weiterhin bis mindestens September förderlich aus, sodass Rücksetzer für Nachkaufgelegenheiten genutzt werden können. Außerdem entstehen immer mehr Krypto-Treasury-Unternehmen, wobei Sui ebenfalls ein potenzieller Kandidat ist.

SUI-Kurs-Prognose: Was muss für die 3x erreicht werden?

Sollte das erste SUI-Treasury-Unternehmen entstehen, könnte der Coin einen zusätzlichen Schub erleben. Ähnlich positiv dürfte sich eine Genehmigung der ersten SUI-Spot-ETFs in den USA auswirken. Zudem profitiert Sui unter anderem durch den Hochfrequenzhandel mit SkyLink und der Anbindung an das Bitcoin-Ökosystem.

Belastet werden kann der SUI-Kurs hingegen von geopolitischen Ereignissen wie einem Wiederaufleben des Irankriegs oder aber einer Verschärfung des Handelskrieges, wobei die Meinungen über die Auswirkungen auf die Inflation und die Zinssenkung gespalten sind. Dennoch sollte das Schlimmste bezüglich der Zoll-Ankündigungen größtenteils vorüber sein, sodass aus dieser Richtung tendenziell eher mit positiven Nachrichten zu rechnen ist.

SUI-Chart | Quelle: Tradingview

Da die Altcoins im Vergleich zu Bitcoin günstiger bewertet sind und eine Altcoin-Saison laut Ansicht vieler Analysten unmittelbar bevorstehen dürfte, kann auch Sui als eine der leistungsstärksten und am schnellsten expandierenden Chains davon profitieren. Dabei zeichnet sie sich durch eine parallele Verarbeitung und einen objektorientierten Ansatz aus.

Von Sui befinden sich bisher erst etwas mehr als ein Drittel der Coins im Umlauf, weshalb in der nächsten Zeit mit einer Verwässerung zu rechnen ist. Basierend auf einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von 32,58 Mrd. USD sind in diesem Bullenmarkt im Vergleich zu anderen Layer-1s und deren Etablierung Anstiege von 2x bis 3x möglich, was Bewertungen von rund 66 Mrd. bis 100 Mrd. USD entsprechen würde.

Konkurrenz für Sui nimmt weiter zu

Bei Sui handelt es sich allerdings nicht um die einzige Blockchain, welche nun mit Bitcoin fusioniert. Darüber hinaus ist es Solana, dessen Ökosystem sich bereits etwas stärker etablieren konnte. Zudem schaff Sui je nach Workload nur bis zu 297.000 Transaktionen pro Sekunde, während es bei Solana mehr als 1,2 Mio. sein sollen

Laut internen Tests könnte die Sui-Chain die Verzögerungszeit auf 100 bis 150 ms verringern, was jedoch nur unter optimalen Testbedingungen wie mit einfachen Transaktionen möglich ist. Solana soll indessen mithilfe von RPC-Setups die Latenz auf weniger als 100 ms erfolgreich reduziert haben, womit sie für den Hochfrequenzhandel sogar noch einmal attraktiver ist.

Die Idee, eine leistungsstarke Blockchain mit der veralteten Infrastruktur von Bitcoin zu vereinen, gewinnt an Bedeutung. Jedoch scheint Solana basierend auf der aktuellen Leistung dabei die vielversprechendere Wahl zu sein, weshalb sich auch die Entwickler von Bitcoin Hyper für diese entschieden haben.

Bereitgestellt wird eine Skalierungslösung für Bitcoin, mit der nicht nur deutlich bessere Konditionen für die Nutzer bereitgestellt, sondern auch noch neuartige Funktionen wie dezentrale Anwendungen ermöglicht werden. All dies kann die Nachfrage beflügeln, da Bitcoin nicht nur als Kryptowährung, sondern ebenso digitalen Rohstoff genutzt wird.

Auf diese Weise können die ansonsten nutzlos herumliegenden Bitcoins verwendet werden, um das Geld für sich arbeiten zu lassen; über etwa Krypto-Kredite oder Liquiditäts-Farming von dezentralen Kryptobörsen. Damit lassen sich die Gewinne mit BTC noch einmal deutlich steigern, was auch für ein großes Interesse sorgen kann.

Wer Bitcoin mit seinem Anstieg von 179.223.263 % verpasst hat, der kann nun über den Vorverkauf von Bitcoin Hyper dieses Mal zu Beginn bei der Expansion des Bitcoin-Ökosystems einsteigen, um sich auf diese Weise ein deutlich größeres Steigerungspotenzial zu sichern.

Das Verkaufstempo des Presales von Bitcoin Hyper nimmt immer weiter zu, sodass dieser mittlerweile schon auf mehr als 2,26 Mio. USD kommt. Für weniger als 5 Stunden werden die auf 21 Mrd. limitierten HYPER-Coins noch für einen rabattierten Preis von 0,0122 USD offeriert. Anleger können diese schon staken, um dynamische 357 % pro Jahr zu verdienen.

