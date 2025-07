Berlin (ots) -Berlin-Brandenburg bekommt eine eigene Startup Factory: UNITE wurde heute von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche als eines von bundesweit zehn Vorzeigeprojekten prämiert. Damit verbunden ist eine Förderung von bis zu 10 Millionen Euro über die kommenden fünf Jahre - als Hebel auf das durch UNITE bereits akquirierte private Investment.Ziel von UNITE ist es, eine neue Generation von technologiegetriebenen Gründungen aus der Wissenschaft hervorzubringen - mit Fokus auf Künstliche Intelligenz, Gesundheit und grüne Technologien. Die Förderung ist Teil einer Anschubfinanzierung, die den Aufbau von UNITE in den kommenden Jahren ermöglicht. UNITE entsteht auf einem starken Fundament von über 250.000 Studierenden und 30.000 Forschenden an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen und vielen bereits im Startup-Ökosystem erfolgreich tätigen Akteuren."UNITE ist das gemeinsame Zukunftsversprechen von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Wir wollen die Hauptstadtregion zum internationalen Hotspot für Deep-Tech-Startups machen - und mit UNITE schaffen und verbinden wir dafür die Infrastruktur, das Kapital und die Köpfe."- Laura Möller, CEO von UNITEPrivatinvestoren, Stiftungen und die Länder Berlin und Brandenburg legten bereits den Grundstein für langfristige FinanzierungBereits vor der Bundesförderung wurde ein starkes finanzielles Fundament für UNITE gelegt. Dem Ankerinvestor Berliner Sparkasse folgten Privatinvestoren, Stiftungen und Wirtschaftspartner wie Bayer, Spitzke und die Deutsche Telekom. Sie haben über 10 Millionen Euro zugesagt, um die unternehmerische Ausbildung, Startup-Programme und Strukturen von UNITE dauerhaft zu sichern. Das Land Berlin ergänzt dies durch einen neu aufgelegten VC-Fonds, mit dem es sich an der Seed-Finanzierung für Deep-Tech-Startups beteiligen wird."Unser Ziel ist es, aus Forschung Marktführer von morgen zu machen. Wenn wir die ambitioniertesten Talente und Gründungen unterstützen wollen, müssen wir auch selbst überdurchschnittliche Qualität erreichen. Daran arbeiten wir ab sofort hart."- Thomas Heilmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der UNITE gGmbH"UNITE wird ausgezeichnet und hat so großes Potenzial, weil wir breit und gemeinsam im Wissenschaftsraum Berlin-Brandenburg unterwegs sind. Die Universitäten, die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und starke außeruniversitäre Forschungsinstitute in Berlin und Brandenburg - und mittendrin die Universitäten der Berliner Universitäts-Allianz - arbeiten Hand in Hand mit der Wirtschaft, Institutionen der Stadtgesellschaft und starken privaten Förderungen, um auf der neuen Transfer-Plattform Wirkung zu erzielen. Das ist eine hervorragende Basis für einen gemeinsamen, nachhaltig-erfolgreichen Ausbau des Berlin-Brandenburger Wissenschafts-Wirtschafts- und Innovationsraums. Das wirkt, das wird Wirkung haben."- Prof. Dr. Günter M. Ziegler, Vorstandsvorsitzender des UNITE Sciences e. V., Präsident der Freien Universität Berlin und Sprecher der Berlin University Alliance (BUA)Wirtschaftlicher Impuls für Berlin-BrandenburgMit UNITE entsteht mehr als eine Gründungsplattform - die Startup Factory soll neue wirtschaftliche Impulse für die gesamte Region setzen und internationale Strahlkraft entfalten. Die Verbindung von wissenschaftlicher Exzellenz mit skalierbaren Gründungsstrukturen und Finanzierungsangeboten ist ein entscheidender Standortfaktor für Berlin und Brandenburg."UNITE ist ein Meilenstein für Berlin - der Startschuss für eine neue Ära der Gründungen aus Wissenschaft und Forschung. Mit der Entscheidung des Bundes hat Berlin jetzt auch die Instrumente, um als Startup-Hauptstadt Europas neue Maßstäbe zu setzen. Unsere Stadt ist ein Magnet für Talente, Ideen und Investitionen. UNITE schafft ein Ökosystem, in dem Unternehmertum an unseren Hochschulen nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Mein Dank gilt allen Partnern, die mit Mut, Weitsicht und Engagement diesen Durchbruch möglich gemacht haben. Gemeinsam haben wir die entscheidenden Impulse gesetzt, um Berlin dauerhaft zur Gründerhauptstadt zu machen."- Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin"Das ist ein großartiger Erfolg für die Region und wird ein Turbo für wissenschaftsbasierte Ausgründungen sein. Wir wissen längst: Ohne Wissenschaft und Forschung keine Innovationen, keine erfolgreiche ökonomische Entwicklung, keine Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Mit der gemeinsamen Startup Factory UNITE bündeln Wirtschaft und Wissenschaft nun länderübergreifend ihre Kompetenzen - ein starkes Zeichen in herausfordernden Zeiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und verspreche: Wir werden alles dafür tun, damit UNITE ein Erfolg wird. Die Arbeit fängt jetzt an."- Dr. Manja Schüle, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg"Ich gratuliere UNITE zu diesem herausragenden Erfolg. Dass der Antrag von UNITE im Rahmen des EXIST-Förderwettbewerbs des Bundeswirtschaftsministeriums erfolgreich war, erfüllt mich mit Stolz. Die finanziellen Mittel, die UNITE nun zusätzlich zur Verfügung stehen, tragen dazu bei, die Gründungsunterstützung an den Berliner Hochschulen und Forschungseinrichtungen maßgeblich voranzutreiben. Berlin ist eines der führenden Wissenschafts- und Forschungszentren Europas und ein Hotspot für wissensbasierte Ausgründungen. Um das enorme Potenzial unseres Standorts in puncto Wissens- und Technologietransfer noch besser auszuschöpfen, wurde mit UNITE ein zentrales Innovations- und Gründungszentrum für die Hauptstadtregion gegründet. Die Ziele von UNITE unterstütze ich ausdrücklich und setze mich weiter dafür ein, die entsprechenden Rahmenbedingungen auf politischer Ebene zu schaffen, damit Berlin seine führende Position im Bereich Wissens- und Technologietransfer weiter ausbauen kann. Dazu gehört insbesondere, dass IP-Rechte für Erfindungen und Entwicklungen aus der Wissenschaft von Startups schnell, fair und nachhaltig für Innovationen verwendet werden können."- Dr. Ina Czyborra, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege des Landes BerlinNächste Schritte: Teamaufbau, Programmstart ab 2026In den kommenden Monaten konzentriert sich UNITE auf den Aufbau eines schlagkräftigen Teams, die Entwicklung skalierbarer Angebote sowie die Vorbereitung auf den Start der Programme ab 2026. Geplant sind unter anderem ein neues Ausbildungsformat für Entrepreneurship-Talente aus der Wissenschaft, gezielte Matching-Formate für Gründungsteams sowie neue Accelerator-Programme für Deep-Tech-Startups mit internationalem Potenzial.Über UNITEUNITE ist die Startup Factory für wissenschaftsbasierte Gründungen in Berlin-Brandenburg. Das Projekt wird getragen von einem breit aufgestellten Konsortium aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Innovationszentren, Startups, Unternehmen, Stiftungen und zivilgesellschaftlichen Akteuren.UNITE schafft die Brücke von der Forschung in den Markt - mit skalierbaren Programmen, Seed-Finanzierung und internationaler Anschlussfähigkeit. Die operative Umsetzung startet 2026.UNITE wurde als einer der Gewinner im EXIST-Leuchtturmwettbewerb ausgezeichnet und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.Weitere Informationen: unite.berlin oder linkedin.com/company/unite-berlin-brandenburg