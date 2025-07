Im Rahmen seiner Net-Zero-Strategie will Lidl seine gesamte Dienstwagenflotte in Belgien und Luxemburg bis 2030 elektrifizieren. Laut Berechnungen des Discounters lassen sich die Emissionen so um über 22.000 Tonnen senken. Der Discount-Riese Lidl wird seinen belgischen und luxemburgischen Fuhrpark ab kommenden Herbst vollständig elektrifizieren. Schon seit April testen einige Mitarbeiter verschiedene Elektroautos aus dem Premium-Segment. Dabei liege ...

