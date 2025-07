Berlin (ots) -Kiki Ball »The Colors of Pride: Pink, White, and Blue« am 26. Juli 2025Inmitten eines aufgeheizt-reaktionären Gesellschaftsklimas wie in den USA oder in Ungarn stehen besonders die Rechte von trans Personen immer wieder unter Beschuss.Vor diesem Hintergrund lädt das Berliner Hybridhotel The Social Hub im Rahmen des Pride Month zu einer Reihe an Schwerpunktveranstaltungen, die trans Personen eine Plattform bieten, auf der sie sich frei artikulieren können.Im Zentrum des Reigens steht der zweite von The Social Hub gehostete Kiki Ball am 26. Juli 2025. Die Veranstaltung mit Voguing-Performances und einem parallelen Programm von Grindr im Innenhof wird von den Communitygrößen Gina Angels und Papi 007 gehostet und folgt in diesem Jahr dem Motto »Pink, White, and Blue«. Pressetickets für den von 12 bis 22 Uhr stattfindenden Kiki Ball sind auf Anfrage erhältlich.Mehr zu den Pride-Veranstaltungen von The Social Hub Berlin unter what1f.com/pressedownloads.Pressekontakt:What 1f. CommunicationsMatthias K. HeschlTelefon: +43 699 144 22 578E-Mail: office@what1f.comOriginal-Content von: The Social Hub Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180306/6074286