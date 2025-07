Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), die nach Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt gibt heute ein umfassendes Rebranding bekannt, das einen entscheidenden Moment in ihrer sechsjährigen Unternehmensgeschichte markiert. Mit dem Start der Kampagne IMakeIt und einer auffälligen neuen visuellen Identität signalisiert Bybit sein erneutes Engagement für die Neugestaltung der Finanzlandschaft und die Stärkung seiner dynamischen Community mit über 70 Millionen Nutzern weltweit.Ein neues Kapitel: Wo sich Grenzen auflösenSeit seiner Gründung steht Bybit an der Spitze der Innovation, überbrückt die Welten des zentralen und dezentralen Finanzwesens, der Kryptowährungen und der Aktien und heißt jeden willkommen, vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Heute bekräftigt Bybit seinen Auftrag: nicht nur Tradern zu dienen, sondern neu zu definieren, was und wie Menschen handeln können. In einer Welt, in der alles möglich ist, definiert Bybit neu, was "möglich" bedeutet."Wir bei Bybit glauben, dass jeder Nutzer die Macht hat, seine finanzielle Zukunft selbst zu gestalten. Die IMakeIt-Kampagne und unsere neue visuelle Identität spiegeln unser Engagement für Innovation, Inklusivität und Empowerment wider", sagte Claudia Wang, Head of Marketing, Bybit. "Wir sind hier, um Grenzen aufzulösen, Möglichkeiten zu erschließen und unsere Gemeinschaft in eine Zukunft zu führen, in der alles möglich ist. Dies ist mehr als nur eine Umgestaltung - es ist ein mutiger Schritt nach vorne, inspiriert von unseren Nutzern und angetrieben von unserer Vision, das globale Finanzwesen zu transformieren.Den nächsten Schritt wagen: die neue Bybit-GeschichteDieses neue Branding soll die nächste Entwicklungsstufe im Finanzwesen anführen und Nutzer in die Lage versetzen, ihre finanzielle Zukunft selbst zu gestalten, und digitale Vermögenswerte und dezentrale Tools nutzbar, leistungsstark und inklusiv machen.- Vision: Umgestaltung des globalen Finanzwesens durch Erschließung von Möglichkeiten für alle.- Mission: Neuordnung des Status quo durch Umgestaltung des Ökosystems in ein disziplinorientiertes, inklusives, transparentes, geführtes und zugleich langfristig angelegtes System.Das Herzstück der neuen Marke: "I"Im Mittelpunkt der neuen Identität von Bybit steht der Buchstabe "I", der Identität, Innovation und Absicht symbolisiert. Sie ist persönlich, kraftvoll und repräsentiert jeden Nutzer, der mit Bybit die Zukunft gestaltet.Was sich geändert hat: mehr als nur ein visuelles UpdateDiese Umwandlung ist eine umfassende Neuausrichtung der Identität und des Zwecks von Bybit. Im Mittelpunkt der Neugestaltung steht ein neu konzipierter Ansatz, wie Bybit kommuniziert, Verbindungen herstellt und nicht nur Trader, sondern alle Nutzer unterstützt. Der neue Ton ist mutig und doch menschlich, global und doch lokal abgestimmt und führt die Nutzer durch Klarheit, Empowerment und Innovation. Storytelling steht nun im Mittelpunkt der Marke, mit dem Fokus darauf, die Möglichkeiten im Finanzbereich für alle Menschen überall neu zu gestalten.Schrittweise Einführung: Wo Sie die Veränderung sehen werden- Anfang Juli: Öffentliche Markteinführung mit einer globalen Kampagne, Aktivierungen in den sozialen Medien und einem Livestream-Event.- Mitte Juli: App-Aktualisierung, einschließlich UI- und Icon-Updates für die Lite- und Pro-Version.- Bald verfügbar: Aktualisierung der Website mit einer neuen Homepage, einem neuen Einführungsprozess und wichtigen Produktseiten.- Ab August: Konsistente Einführung von regionalen Anpassungen, Videos, Vorlagen, internen Tools und globalen Veranstaltungen.Bybit / TheCryptoArk / IMakeItInformationen zu BybitBybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis und seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com (http://bybit.com/).Für weitere Informationen zu Bybit besuchen Sie Bybit Press. Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube