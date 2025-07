Frankfurt am Main (ots) -Dr. Dominik Steinkühler (44) wird zum 1. September 2025 neuer Leiter des Bereichs Konzernentwicklung und Volkswirtschaft. Die aktuelle Leiterin Dr. Susanne Maurenbrecher ist seit November 2023 für den Bereich verantwortlich und wird zum 1. Oktober Generalbevollmächtigte der KfW.In der KfW übernimmt Steinkühler unter anderem die Verantwortung für Unternehmensstrategie, Nachhaltigkeit, strategische Planung und Steuerung, Innovation sowie die volkswirtschaftliche Abteilung Research. Er ist seit 2022 Partner des Wachstumskapital-Unternehmens Vorwerk Ventures. Hier baute er unter anderem den Bereich für Klimainvestitionen auf, den er seitdem auch leitete.Vor seiner Zeit bei Vorwerk Ventures war er unter anderem geschäftsführender Direktor und Chief Financial Officer der Versicherungsgesellschaft Friday Insurance, Mitglied des Bereichsvorstands für Firmenkunden der Commerzbank, Unternehmensgründer und Strategieberater der Boston Consulting Group. Steinkühler hat an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen in Betriebswirtschaftslehre promoviert und an der WHU - Otto Beisheim School of Management studiert."Dr. Dominik Steinkühler bringt nicht nur eine umfassende bankfachliche Expertise mit, sondern auch wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Venture Capital und Unternehmenskunden", sagt Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW. "In den kommenden Jahren wird die KfW eine entscheidende Rolle dabei übernehmen, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Dafür benötigen wir eine klare Strategie zur Mobilisierung privaten Kapitals sowie starke Unternehmen. Ich freue mich, mit Dr. Dominik Steinkühler einen erfahrenen Strategieexperten in der KfW begrüßen zu dürfen."Die KfW stellt hier ein Foto von Dr. Dominik Steinkühler zum Download bereit: Bildarchiv | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/Bildarchiv.html?doi=kfw-dam-279969)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Dr. Jobst-Hinrich Wiskow,Tel. +49 69 7431-55519E-Mail: jobst-hinrich.wiskow@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6074290