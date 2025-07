VW - Führungsposition auf dem europäischen Elektroautomarkt

Werbung







Durch Rabattaktionen konnte VW seinen Konkurrenten Tesla abhängen.



Volkswagen verkauft aktuell so viele E-Autos wie nie zuvor. Durch Rabattaktionen konnte VW ihren Absatz erheblich steigern. Im ersten Halbjahr stieg der Absatz der Kernmarke um fast 15?Prozent, in Europa sogar noch stärker. Damit schlägt VW bei den E-Auto-Zulassungen sogar den US-Konkurrenten Tesla. In Deutschland ist die Elektrolimousine ID.7 das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Bei den Top fünf der meistzugelassenen E-Autos in Europa, belegt VW mit ihrem ID.3, dem ID.4 und dem ID.7 gleich drei der fünf Plätze. Auf dem ersten Platz ist jedoch nach wie vor das Model Y von Tesla. Das aktuelle Wachstum von VW gleicht aber vor allem ein schwaches Vorjahr aus, das durch das Ende der Umweltprämie in Deutschland geprägt war. Trotz höherer Verkaufszahlen ist das Elektro-Auto-Geschäft noch nicht besonders profitabel für VW. Die operative Marge sank im ersten Quartal auf rund 0,5?Prozent, weit entfernt vom Ziel von 6,5?Prozent bis 2029. Ursachen sind hohe Batteriekosten, Preisdruck und der laufende Konzernumbau. VW muss den E-Absatz weiter steigern, um die verschärften EU-CO2-Vorgaben zu erfüllen. Ab 2027 drohen bei Verfehlung hohe Strafen, dadurch zählt bereits jetzt jeder verkaufte Stromer.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC