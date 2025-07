Interview mit Karsten Reetz, reconcept Gruppe

Mit der neuen Anleihe "reconcept EnergieDepot Deutschland I" (ISIN: DE000A4DFM55) forciert die reconcept Gruppe ihren Eintritt in den Batterieenergiespeicher-Markt. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 5 Mio. Euro und bietet über sieben Jahre einen jährlichen Kupon von 6,75%. Für reconcept ist der Schritt in dieses Segment eine logische Erweiterung ihres Geschäftsmodells und ein gezielter Beitrag zur Energiewende. Im Interview erläutert reconcept-Geschäftsführer Karsten Reetz, warum Speicher zur Schlüsseltechnologie der Zukunft werden, wie die neuen Projekte strukturiert sind und wie die Anleihemittel konkret zum Einsatz kommen sollen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Reetz,diereconcept Gruppe ist für ihre grünen Geldanlagen und Projekte bekannt. Wie haben sich Ihre Kerngeschäftsbereiche (PV & Wind) in den letzten Jahren (weiter-)entwickelt und wie verteilen sich die Umsätze auf die Bereiche?

Karsten Reetz: In den vergangenen Jahren konnten wir beide Bereiche sowohl im Hinblick auf Projektvolumen als auch geografische Präsenz erheblich ausbauen. Im PV-Segment, insbesondere in Deutschland, haben wir ein starkes Wachstum bei der Projektentwicklung verzeichnet, was sicherlich auch unserem eigenen, erfolgreich etablierten Team in Berlin zu verdanken ist. Der größte Umsatzanteil stammt aktuell jedoch weiterhin aus dem Windbereich, der in den vergangenen Jahren in unserem finnischen Markt stark zur positiven Geschäftsentwicklung beigetragen hat. Darüber hinaus haben wir auch in Kanada ein deutliches Wachstum erzielt: Dort entwickeln wir Photovoltaikprojekte auf Freiflächen, Batteriespeichersysteme und auch erste Windparkprojekte - insbesondere in der Provinz British Columbia.

Entscheidend ist für uns jedoch nicht allein die aktuelle Umsatzverteilung, sondern die strategische Verzahnung der Technologien mit Energiespeichern. Gerade der Solarbereich bietet durch die zunehmende Kombination mit Batteriespeichern erhebliche zusätzliche Potenziale, um künftig auch beim Umsatz eine deutlich größere Rolle einzunehmen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktlage und der wachsenden Nachfrage nach flexiblen Erzeugungskonzepten sind wir sehr zuversichtlich, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren weiter beschleunigen wird - ökonomisch wie ökologisch. Ergänzend arbeiten wir daran, auch den Windbereich auf unserem deutschen Markt weiter auszubauen, um unser Portfolio langfristig noch breiter aufzustellen.

Anleihen Finder: Nun legen Sie eine neue Anleihe auf - "reconcept EnergieDepot Deutschland I" ist Ihr erster Bond speziell für Batteriespeicher. Was ist der Hintergrund der Anleihe, warum der Schritt in Richtung Speicher?

"Batteriegroßspeicher werden ein unverzichtbarer Bestandteil zukünftiger Energieparks und eine Schlüsseltechnologie für die Stabilität und Flexibilität unserer Stromnetze"

Karsten Reetz: Der Grund dafür wurde gerade von mir schon angerissen: Die Zukunft der Energiewirtschaft ist erneuerbar und speicherbasiert. Deshalb stellt der Schritt in Richtung Energiespeicher für uns eine logische und strategisch wichtige Weiterentwicklung dar, die eng mit unserer Vision einer vollständig auf Erneuerbaren Energien basierenden Zukunft verknüpft ist. Wir sind davon überzeugt, dass Batteriegroßspeicher ein unverzichtbarer Bestandteil zukünftiger Energieparks und eine Schlüsseltechnologie für die ...

