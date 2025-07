© Foto: AXINO Capital

Während westliche Medien den BRICS-Gipfel in Rio de Janeiro ignorierten, formiert sich dort eine neue geopolitische Front gegen die alte Weltordnung, sagt Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital.In diesem Video analysiert er, warum Anleger jetzt besonders aufmerksam sein sollten. Denn das Ziel ist nicht weniger als: "Die internationale Finanzarchitektur zu reformieren" - so forderte es Brasiliens Präsident auf dem Gipfel. Eine Kampfansage an den Westen, die Donald Trump offensichtlich nicht kaltließ. Nur Stunden nach dem BRICS-Statement zur Zollpolitik kündigte Trump über sein eigenes Netzwerk Truth Social neue Strafzölle von 10 Prozent gegen alle "antiamerikanischen Länder" an. Kurz …