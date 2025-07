TORONTO, ON - 10. Juli 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) ("Pasinex" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass das Unternehmen 28.766.306 Stammaktien an bestimmte Gläubiger (die "Schuldenregelungsaktien") zur Tilgung von ausstehenden Schulden (die "Aktienausgabe zur Schuldenregelung") in Höhe von insgesamt 2.157.473 C$ (die "Schulden") gegenüber 1514341 Ontario Inc. ("151 Ontario"), Seeley Holdings Ltd, Joachim Rainer ("Rainer"), anderen Verkäufern und Direktoren ausgegeben hat. Die Ausgabe der Schuldenregelungsaktien erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die "CSE") zu einem Preis von 0,075 $.

Das Unternehmen führt die Aktienausgabe zur Schuldenregelung durch, um seine Finanzlage zu verbessern, indem es seine bestehenden Verbindlichkeiten reduziert. Alle Schuldenregelungsaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum der Aktienausgabe zur Schuldenregelung gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, zusätzlich zu allen anderen Beschränkungen, die in Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas gelten können.

Die Ausgabe von Schuldenregelungsaktien an 151 Ontario und Rainer im Rahmen der Aktienausgabe zur Schuldenregelung stellt eine "Transaktion zwischen nahestehenden Parteien" (Related Party Transaction) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar, da 151 Ontario von Larry Seeley, dem Chairman des Unternehmens, kontrolliert wird und Joachim Rainer ein Direktor des Unternehmens ist. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltene Befreiung von den Anforderungen hinsichtlich einer Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre, da weder der Marktwert der Schuldenregelungsaktien noch die Schulden 25 % der gemäß MI 61-101 ermittelten Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen. Das Unternehmen hat nicht mindestens 21 Tage vor dem Abschluss der Schuldenregelung einen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion zwischen nahestehenden Parteien eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, da es seine Finanzlage durch den schnellstmöglichen Abbau seiner bestehenden Verbindlichkeiten verbessern möchte.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto. Über seine 100-%-Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi ("Pasinex Arama") besitzt das Unternehmen 50 % an Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi ("Horzum AS" oder das "Joint Venture"). Horzum AS besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoff-Broker an Zinkhütten und -raffinerien. Pasinex besitzt außerdem eine 51-%-Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada. Darüber hinaus hat sich Pasinex kürzlich eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung an der Konzession Sarikaya gesichert, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet. Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Erze zu erkunden und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unterwww.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

"Ian D. Atacan"

Ian D. Atacan

Direktor und Chief Financial Officer

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

