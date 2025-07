ROM (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Kanzler Friedrich Merz haben nach ukrainischen Angaben über eine stärkere Zusammenarbeit im Rüstungsbereich gesprochen. "Ich habe Friedrich über die vergangenen russischen Angriffe informiert und von den Abfangdrohnen erzählt, die bereits Dutzende Shahed-Drohnen bei einem Angriff abschießen", schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. Er dankte Merz bei dem Treffen in Rom für die Bereitschaft, in die Ausweitung der ukrainischen Produktion zu investieren.

Themen des Gesprächs seien die Lage auf dem "Schlachtfeld", die Arbeit mit den Bündnispartnern und die ukrainische Annäherung an die Europäische Union gewesen, hieß es in einer Mitteilung. Selenskyj betonte demnach, dass die russischen Truppen trotz opferreicher Angriffe keine Erfolge an der Front erzielten.

Das Treffen in Rom fand im Umfeld der vierten Wiederaufbaukonferenz für die vom Krieg mit Russland gezeichnete Ukraine statt. Das osteuropäische Land wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als drei Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/men