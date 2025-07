Bhutan wird zum Krypto-Pionier - Himalaya-Staat setzt auf Bitcoin-Mining

Der kleine Himalaya-Staat Bhutan hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Akteur in der Kryptowährungsbranche entwickelt. Obwohl das Land mit seinen knapp 800.000 Einwohnern global betrachtet eher unscheinbar wirkt, hat es eine bemerkenswerte Strategie entwickelt, um seine klimaneutrale Energie für das Bitcoin-Mining zu nutzen. Diese Entwicklung zeigt exemplarisch, wie auch kleinere Nationen von der Blockchain-Revolution profitieren können.

Wasserkraft macht Bitcoin-Mining in Bhutan rentabel

Der klimaneutrale Binnenstaat Bhutan setzt seit 2019 auf Bitcoin-Mining als wirtschaftliche Strategie. Begonnen hat das Land mit wenigen Rechnern, mittlerweile betreibt es sechs größere Rechenzentren, die ausschließlich für das Mining von Bitcoins genutzt werden. Dank des 1020-Megawatt-Punatsangchhu-II-Wasserkraft-Projekts verfügt Bhutan über Energie im Überfluss, wobei Indien als strategischer Partner eine wichtige Rolle spielte.

Die durch das Mining aufgebaute Bitcoin-Reserve beläuft sich inzwischen auf umgerechnet 1,3 Milliarden US-Dollar, was etwa 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes entspricht. Diese beachtliche Reserve dient als strategische Absicherung für die Nation und ermöglicht konkrete Vorteile für die Bevölkerung: So wird ein kostenloser Gesundheitsschutz geboten und Gehälter im öffentlichen Sektor können aus den Mining-Einnahmen finanziert werden.

Expansion geplant bei stabilem Kryptomarkt

Die Verantwortlichen in Bhutan planen eine Erweiterung ihrer Mining-Kapazitäten in den kommenden Monaten. Diese Expansion soll jährlich zusätzliche Einnahmen von rund 250 Millionen US-Dollar generieren, vorausgesetzt der Bitcoin-Kurs bleibt auf dem aktuellen Niveau stabil. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die bemängeln, dass der Staat zu stark auf eine einzige Anlageform setzt und sein Vermögen diversifizieren sollte.

Währenddessen zeigt der globale Kryptomarkt Anzeichen von Stabilisierung. Bitcoin nähert sich der Marke von 110.000 US-Dollar und könnte in den kommenden Tagen ein neues Allzeithoch erreichen. Auch Ethereum verzeichnet ein deutliches Plus von fast 10 Prozent innerhalb der letzten sieben Tage. Diese positive Entwicklung wird unter anderem auf die Verschiebung von Handelszöllen in den USA und ein Abklingen der Eskalation im Nahen Osten zurückgeführt.

