Ethereum erwacht aus dem Dornröschenschlaf - Bullenmarkt beginnt

Am Kryptomarkt sind die Bullen los. Nachdem der Bitcoin-Kurs heute ein neues Allzeithoch erreicht hat, ist die Stimmung auch bei den meisten Altcoins wieder bullish. Angetrieben von Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung der Welt, die aktuell für Aufsehen sorgt. Während Ethereum in Bezug auf die Beliebtheit unter Anlegern immer weiter zurückgerutscht ist, zeigt sich nun, dass der schlafende Riese erwacht.

Ethereum durchbricht wichtige Widerstandszone bei 2.800 Dollar

Wenn man sich in der Krypto-Community in den letzten Monaten umgehört hat, war Ethereum nicht der große Favorit unter Anlegern. Das ist auch kein Wunder. Da es sich hier um den mit Abstand größten Altcoin nach Marktkapitalisierung handelt, sehen viele nicht genug Aufwärtspotenzial und die Kursentwicklung im letzten Jahr hat eher enttäuscht. Allerdings zeichnet sich nun eine Trendwende ab.

In den letzten zweieinhalb Wochen ist der ETH-Kurs bereits um über 30 % gestiegen. Allerdings notiert Ethereum damit noch in etwa genauso hoch wie vor einem Monat. Genau im Bereich von 2.800 - 2.850 Dollar, wo die Bullen im ersten Anlauf abgewiesen wurden, hat sich inzwischen eine Widerstandszone gebildet, die es zu übertreffen gilt, bevor die Rallye weitergehen kann.

Institutionelle Nachfrage bringt Ethereum an die Wall Street

Viele haben nicht mehr daran geglaubt, nun ist es aber offenbar passiert. Nachdem die Spot Ethereum ETFs bei weitem nicht so erfolgreich waren wie die Bitcoin ETFs, dachten viele Anleger, dass Ethereum für die Wall Street nicht relevant sein wird und der Einstieg in den Kryptomarkt nur mit Bitcoin abgedeckt wird. Nun zeigt sich aber ein ganz anderes Bild.

Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin zeigt auf, wie viele Unternehmen in den letzten Wochen entschieden haben, strategische Ethereum-Reserven aufzubauen. Außerdem fasst er zusammen, welche Auswirkungen das langfristig auf den Ethereum-Kurs haben kann und warum sich immer mehr Unternehmen für diesen Schritt entscheiden, eine Krypto-Reserve mit Ethereum statt mit Bitcoin aufzubauen. Hält dieser Trend an, fließen Milliarden von Dollar in Ethereum, sodass ein Anstieg auf ein neues Allzeithoch von weit mehr als 5.000 Dollar noch in diesem Jahr möglich wäre.

Bitcoin Hyper Presale bietet revolutionäre DeFi-Lösung für Bitcoin

Schon Bitcoin hat die Finanzbranche revolutioniert. Mit Ethereum kamen dann aber erstmals neue Funktionen auf, die den DeFi-Bereich (dezentrale Finanzanwendungen) ins Leben gerufen haben. Durch Smart Contracts wurde es möglich, ohne zentrale Partei Verträge in einem Peer 2 Peer System zu schließen. Die neuen Möglichkeiten, die damit einhergehen, haben auch neue Renditemöglichkeiten geschaffen.

Bitcoin war bei diesen neuen Möglichkeiten bislang außen vor. Staking, Lending und Co. wurden erst später möglich und sind zentrale Bestandteile von Ethereum oder Solana. Bitcoin Hyper möchte das nun ändern. Die Entwickler arbeiten an einer Layer-2-Lösung, die auf Solana basiert. Bitcoin-Halter können ihre Coins auf die Layer 2 bridgen und sie dort dann für DeFi-Anwendungen nutzen, um so eine zusätzliche Rendite zu erzielen. Das Konzept schlägt bereits hohe Wellen am Kryptomarkt, weshalb in kurzer Zeit über 2,2 Millionen Dollar im Presale umgesetzt wurden.

