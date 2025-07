ETH News - Ethereum durchbricht wichtige Marke und zeigt Stärke

Nach monatelanger Seitwärtsbewegung ist es dem ETH-Kurs gelungen, aus seiner Konsolidierungsrange auszubrechen und die wichtige Marke von 2800 $ zurückzuerobern. Anleger fragen sich jetzt, ob das der Auftakt für eine größere Rallye sein könnte. Ethereum steigt heute um 6,86 % im Wert und wird aktuell bei 2815 $ gehandelt.

Ethereum beendet monatelange Konsolidierung mit starkem Ausbruch

Ethereum ist es offenbar endlich gelungen. Nach Monaten der Konsolidierung scheint der Preis gerade aus einem seitwärts gerichteten Trendkanal auszubrechen. Um das Ganze besser einordnen zu können, lohnt ein Überblick über die Wertentwicklung der letzten Monate.

Noch im April war ETH auf ein Langzeittief von 1500 $ zurückgefallen und hatte dabei für einiges an Unmut bei Investoren gesorgt. Viele nutzten diese Chance jedoch, um ETH günstig zu akkumulieren, wodurch der Preis schon bald wieder über 2500 $ kletterte. Darauf folgte jedoch die besagte Konsolidierung, bei der es den ETH Bullen und Bären nie gelang, den Preis nachhaltig aus der Konsolidierungsrange zwischen 2400 $ und 2700 $ herauszubewegen.

Chancen für eine größere Rallye stehen gut

In den letzten Tagen hatte sich bereits abgezeichnet, dass die ETH Bullen wieder die Oberhand haben und über Nacht gelang tatsächlich der Ausbruch. Seit gestern ging es für ETH um 6,86 % in die Höhe und der Preis schoss auf über 2810 $. Dadurch liegt die Marktkapitalisierung wieder bei 339 Milliarden $, während das 24-stündige Handelsvolumen auf 30 Milliarden $ anstieg.

Hauptauslöser für diese positive Entwicklung dürfte der Anstieg des Bitcoin-Preises gewesen sein. BTC stieg über Nacht zwar nur um 2,39 %, erreichte damit jedoch beinahe ein neues Allzeithoch. Konkret ging es auf 111.925 $ aufwärts und damit schrammte BTC nur knapp am bisherigen Allzeithoch von 111.970 $ vorbei. Sollte tatsächlich ein neues BTC-ATH erreicht werden können, könnte das die Ethereum Rallye noch weiter befeuern.

SNORT Presale bietet interessante Alternative für Anleger

Zusammen mit dem technischen Ausbruch aus dem längerfristigen Trendkanal könnte ein BTC All-Time-High Ethereum stark befeuern und eine Rallye in Richtung 3000 $ oder sogar 4000 $ antreiben. Viele Anleger könnten darauf aufmerksam werden, dass BTC zwar bereits ein neues ATH erreicht hat, Ethereum sich zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch weit vom bisherigen Allzeithoch bei 4891 $ entfernt befindet und hier dementsprechend noch einiges an Renditepotenzial besteht.

