DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nach erneutem Rekordhoch knapp leichter

DOW JONES--Nach einem erneuten Rekordhoch am frühen Vormittag hat der DAX am Donnerstag etwas leichter geschlossen. Es war das 33. Rekordhoch 2025 und bereits das zweite im zweiten Halbjahr. Seit Jahresbeginn liegt der DAX rund 23 Prozent im Plus. Sämtliche Diskussionen um US-Zölle konnten den exportabhängigen deutschen Unternehmen bisher nichts anhaben. Auch die jüngste Stärke des Euro gegenüber dem Dollar hat noch keine Spuren hinterlassen. Nun wird auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal gewartet, erste Akzente wurden schon gesetzt. Am Ende des Tages schloss der DAX 0,4 Prozent leichter bei 24.457 Punkten, von Stimmungsumschwung bisher nichts zu sehen.

US-Kupfer-Zölle und Pre-Close-Calls im Fokus

Mit plus 4,2 Prozent stellte die Aktie von BMW den DAX-Gewinner. Analysten bewerteten die Vorab-Aussagen (Pre-Close) des Automobilherstellers positiv. So soll die Automarge im zweiten Quartal über 5 Prozent liegen, damit werde das Erreichen des Ziels für 2025 wahrscheinlicher, hieß es. Der freie Cashflow soll gegenüber dem Vorquartal zulegen.

Für die Aktie des Kupferschmelzers Aurubis ging es um 1,7 Prozent nach oben. Nach Einschätzung der DZ-Analysten könnte sich für Aurubis als Multimetallunternehmen und größten Kupferproduzenten Europas aus der aktuellen Entwicklung sowohl operative als auch strategische Chancen ergeben - insbesondere durch die starke Position im Recyclinggeschäft und die regionale Präsenz in Europa und den USA.

Nordex legten um 3,2 Prozent zu. Hier wurden erneut gute Auftragszahlen vermeldet. Im zweiten Quartal erreichte der Auftragseingang ein Volumen von gut 2,3 Gigawatt, fast doppelt so viel wie im gleichen Vorjahreszeitraum. Die von Gerresheimer (+4,5%) veröffentlichten Zweitquartalszahlen entsprachen den Konsensschätzungen, hatten aber die Erwartungen von Warburg übertroffen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sei erneut gesenkt worden auf ein organisches Umsatzwachstum von 0 bis 2 Prozent von zuvor 1 bis 2 Prozent, hieß es.

Fielmann (+2,1%) habe starke Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt, kommentierte Baader Helvea. Die neuen Ziele für 2030 überzeugten. Zudem hatte die Optikerkette ihre Strategie "Vision 2035" vorgestellt. Die mittelfristigen Wachstumsziele des Unternehmens lägen über den Konsenserwartungen, so dass diese nach oben angepasst werden dürften.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.456,81 -0,4% +23,3% DAX-Future 24.577,00 -0,6% +21,8% XDAX 24.475,40 -0,6% +24,1% MDAX 31.649,14 +0,4% +23,2% TecDAX 3.974,12 +0,2% +16,0% SDAX 18.206,72 +1,0% +31,4% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,40% -56 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 23 17 0 3.883,8 58,8 4.168,4 60,6 MDAX 30 18 2 701,6 33,1 709,2 33,9 TecDAX 18 12 0 973,2 21,3 897,3 19,0 SDAX 48 20 2 134,7 7,7 145,1 8,9 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

July 10, 2025 11:53 ET (15:53 GMT)

