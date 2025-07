FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 500 auf 560 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Alexander Hauenstein identifizierte in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie Siemens, Microsoft und Bechtle als drei wichtige Profiteure vom Trend zu humanoiden Robotern, "KI-Agenten" und digitalen chatbot-basierten Assistenten, die mit KI die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen erleichtern. Microsoft verfüge u?ber ein breites Portfolio an KI-basierten Produkten und Software-gestützten Robotik-Lösungen. Der Konzern bietet eine Plattform an, mit der Industrieunternehmen Maschinen, Roboter und Sensoren vernetzen, überwachen und intelligent steuern könnten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 16:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / 17:07 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

© 2025 dpa-AFX-Analyser