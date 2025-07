Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, mein aktuelles Motto lautet gerade: Sommer, Sonne, Strand - einfach abschalten und das Leben genießen. Ich bin in der Toskana, direkt am Meer, der Wettergott ist mir wohlgesonnen und das Rauschen der Wellen wirkt wie Balsam für die Seele. Das Essen ist - wie könnte es in Italien anders sein - einfach köstlich. Eine herrliche Zeit! Die Italiener...

Den vollständigen Artikel lesen ...