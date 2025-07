© Foto: Christoph Schmidt/dpa

Trotz schwacher Branchentrends stuft Goldman Sachs die Aktie von McDonald's hoch. Analystin Christine Cho sieht in dem Fast-Food-Riesen einen klaren Gewinner in einem schwierigen Umfeld.Sie erhöhte ihre Bewertung von "neutral" auf "kaufen" und betonte, dass McDonald's im Vergleich zur Konkurrenz besser aufgestellt sei, um preisbewusste Kunden für sich zu gewinnen. "Wir glauben, dass McDonald's letztlich über die Größe, das Marketing und die digitalen Vorteile verfügt, um dieses Umfeld erfolgreich zu meistern, schrieb Cho in einer Mitteilung an Kunden. Das Management verfolge eine klare Strategie, um durch neue Produkte und gezielte Marketingkampagnen Marktanteile zu erobern. Dazu gehören …