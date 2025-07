Bitcoin-Allzeithoch und Interesse an Bitcoin-Layer-2 HYPER explodiert

Während die am höchsten bewertete Kryptowährung Bitcoin am heutigen Tage ein neues Allzeithoch von 111.970,17 USD ausgebildet hat und sich somit ein noch größerer Anstieg andeutet, hat auch der erste native Token der Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper ein höheres Interesse der Anleger verzeichnet.

Denn diese nutzt die SVM (Solana Virtual Machine) für die Skalierungslösung und kombiniert diese mit Bitcoin, um die hohe Geschwindigkeit, die niedrigen Gebühren und die erweiterten Funktionalitäten für dezentrale Anwendungen in sein Ökosystem zu bringen. Zwar handelt es sich bei der Kombination zwei der besten Chains um eine offensichtliche Idee, jedoch wurde sie bisher noch nicht umgesetzt, was sich nun durch Bitcoin Hyper ändern soll.

In der Krypto-Community wurde das Projekt mit Begeisterung aufgenommen, was sich an den hohen Mittelzuflüssen des ICOs erkennen lässt. Denn bisher konnte das Projekt auf diese Weise schon eine Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 2,28 Mio. USD einwerben. Vermutlich wollen Anleger auch die maximalen Vorteile des Presales, weshalb sie sich jetzt beeilen.

Angetrieben werden sie auch von den Roadmap-Fortschritten. So wurde kürzlich bekannt gegeben, dass die Entwickler vor ein paar Wochen bereits im geheimen das Entwicklernetz der Layer-2 entwickelt und aktiviert haben. Möglicherweise sollten auf diese Weise Nachahmer verhindert werden. Zudem könnte der Launch daher auch schon wesentlich schneller erfolgen.

Gestartet wurde der Presale von Bitcoin Hyper vor rund einem Monat, weshalb dieser schon bald zweistellig werden kann. Noch kann er heute zum rabattierten Preis von 0,0122 USD gekauft werden. Da dieser allerdings alle zwei Tage erhöht wird, profitieren schnelle Anleger stärker für ihren Vertrauensvorschuss.

Weil auch Bitcoin gerade neue Allzeithochs erklimmt und in den nächsten Monaten noch von der Liquidität der globalen Geldmenge M2 angetrieben wird, dürfte auch der Vorverkauf von Bitcoin Hyper schneller ausverkauft sein.

Darum ist mit neuen Bitcoin-Allzeithochs und einem hohen Verkaufstempo von HYPER zu rechnen

Bis vor kurzem wurde Bitcoin noch von den Auseinandersetzungen des Handelskrieges belastet, was zu einer Korrektur bis auf 76.000 USD geführt hatte. Zuletzt wurde bei den Bitcoin-Investoren ein Trend in Richtung Halten festgestellt, wobei BTC die wichtige Marke von 100.000 USD verteidigen konnte.

Dies deutet wiederum darauf hin, dass schon bald stärkere Kursanstiege anstehen. Zudem befindet sich ein Großteil der Investoren nun im Gewinn, was den Verkaufsdruck minimiert. Ebenfalls unterstützt wird Bitcoin derzeit von dem institutionellen Interesse. Deswegen wurden die Zuflüsse in die ETFs auch zu einem beliebten Indikator.

Mittelflüsse der Bitcoin-Spot-ETFs aus den USA | Quelle: Glassnode

Ein ebenfalls wichtiger Indikator misst die entitätsbereinigte Lebendigkeit. Damit wird also erfasst, wie sich der Charakter des Marktes verändert hat. Dabei wird auf das Gleichgewicht der Ausgaben und des Haltens geachtet. Wie dem Indikator entnommen werden kann, befinden wir uns inzwischen in einer Hodling-Phase. In früheren Situationen kam es immer dazu, bevor der Kurs massive Anstiege verzeichnet hat. Jedoch stellt die Phase mit Mt. Gox eine Ausnahme dar.

Auch Bitcoin-Derivate-Coins wie Bitcoin Hyper können von diesem Umfeld profitieren, da dieser fundamental in das Bitcoin-Ökosystem integriert wurde. Für das Verständnis der Grundlagen von HYPER hilft ein Blick auf die Sidechain Lightning Network, welches über Zahlungskanäle für schnelle Zahlungen zwischen den Nutzern sorgt.

Allerdings hat diese Pseudo-Layer-2 den entscheidenden Nachteil, dass beide Parteien dafür eine Vorfinanzierung leisten müssen, damit dies möglich ist. Deswegen konnte die anfänglich große Begeisterung auch nicht lange halten, wie sich in der untenstehenden Grafik mit der Anzahl der aktiven Nodes zeigt:

Quelle: Glassnode

Auch dies ist ein Pluspunkt für Bitcoin Hyper, da somit der Bedarf an robusten und leicht bedienbaren Layer-2s erkennbar wird, welche wie die Hyper Layer 2 auf der Solana Virtual Machine beruhen.

Fiatwährungen sind hoffnungslos, aber BTC und HYPER bieten Alternativen

Ebenfalls relevant für Bitcoin Hyper ist das jüngste politische Engagement des Tesla-Geschäftsführers Elon Musk. Denn dieser hat erst kürzlich im Zusammenhang mit seiner geplanten America Party seine Unterstützung für Kryptowährungen ausgedrückt, da Fiatwährungen hoffnungslos seien.

Der Streit zwischen Trump und Musk scheint sich weiter zu verschärfen. So kam es zuletzt unter anderem zu Drohungen im Zusammenhang mit der vom US-Präsidenten versprochenen Epstein-Liste. Ebenso missfällt Musk das Gesetz "Big Beautiful Bill" des US-Präsidenten, da dieses die Staatsverschuldung um weitere 3 Bio. USD erhöhen wird.

Aufgrund der zunehmenden Expansion der Schulden der USA, stellt Bitcoin eine deutlich attraktivere Alternative dar, um den Wert zu erhalten. Ebenso verdeutlichen die steigenden Zinsen der US-Staatsanleihen mit längerer Laufzeit, dass dies auch immer mehr andere Anleger so sehen.

Bitcoin Hyper ermöglicht einen nützlicheren Bitcoin

Eigentlich wurde Bitcoin als eine Alternative zu den Fiatwährungen für Peer-to-Peer-Transfers erschaffen. Zwar konnte die Funktion in den ersten Tagen noch gut eingehalten werden, schnell hat der Coin in dieser Hinsicht jedoch wieder an Bedeutung verloren, da die Konditionen weniger überzeugend waren.

Dank Bitcoin Hyper kann Bitcoin jedoch wieder seiner Rolle als möglicherweise nächste Weltleitwährung nachkommen, womit der BlackRock-Geschäftsführer Larry Fink aufgrund der Abnahme der Dollardominanz rechnet. Mit der Hyper Layer 2 kann Bitcoin nicht nur wieder als digitale Währung aufleben, sondern erstmalig ein Ökosystem für zahlreiche Web3-Sektoren mit dezentralen Anwendungen sowie weiteren Angeboten schaffen.

Allein durch den Status als Weltleitwährung würden laut Analysten Billionen US-Dollar in das Bitcoin-Ökosystem fließen. Hinzu kommt das Kapital aus weiteren Sektoren wie DeFi, GameFi, Memecoins, NFTs und mehr, was den HYPER-Coin von Bitcoin Hyper neben Bitcoin zu einem der Hauptprofiteure macht.

Darum bietet Bitcoin Hyper die Brücke in die Zukunft

Die Entwickler von Bitcoin Hyper stellen für die Nutzer eine nicht verwahrende dezentrale Brücke bereit, mit welcher sich digitale Assets wie Bitcoin zwischen verschiedenen Ökosystemen austauschen lassen.

Dabei werden die Transaktionen über ein Zero-Knowledge-Verfahren verifiziert und anschließend verbucht. Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein gewrappter Coin wie Bitcoin. Diese umhüllten BTC können dann in anderen Blockchain-Angeboten für Zahlungen oder aber auch Steigerungen der Rendite über DeFi verwendet werden.

Sobald die Anwender wieder die Skalierungslösung verlassen wollen, können sie dies ebenso über die Brücke tun. In diesem Falle werden die gewrappten Token über Burnings vernichtet, während gleichzeitig die entsprechende Anzahl auf der Layer-1 freigegeben wird.

Mit diesem Konzept vereint Bitcoin Hyper das Beste aus beiden Blockchains: die hohe Effizienz, die niedrigen Gebühren und die enorme Skalierbarkeit von Solana sowie die unangefochtene Sicherheit, die hohe Verbreitung und die höchste Liquidität von Bitcoin. Da es nichts Vergleichbares im Web3 gibt, ist auch die Faszination so groß.

Verpassen Sie nicht die einmalige Chance des HYPER-Presales

Aufgrund des hohen Verkaufstempos ist zu erwarten, dass der Vorverkauf von Bitcoin Hyper den nächsten großen Meilenstein von 3 Mio. USD noch schneller erreichen wird, als man erwartet. Eventuell ist dies schon Ende der Woche der Fall.

Ebenso hat sich die Anzahl der gestakten Coins mittlerweile auf 147.853.884 HYPER erhöht. Mit einer größeren Menge wird wiederum die Preisgrundlage verbessert, weil sich die Investoren somit langfristig binden.

Sofern Sie den HYPER-Coin für einen Zeitraum von 12 Monaten staken, würden Sie basierend auf den aktuellen Zinsen 355 % verdienen. Jedoch wird die Rendite aufgrund der Zunahme der gestakten Coins weiter abnehmen. Deswegen lohnt sich auch hier ein früher Einstieg.

Teilgenommen werden kann am Vorverkauf auf der Website mit einer Wallet, wobei die Kryptowährungen ETH, USDT und BNB sowie mit Bankkarte auch Fiatwährungen akzeptiert werden. Ebenfalls finden Sie den Presale in der Best Wallet, welche hervorragend für Vorverkäufe geeignet ist.

Bitcoin Hyper verspricht eine der aufregendsten Entwicklungen des Bitcoin-Ökosystems in diesem Jahr zu werden. Sobald der Bullenmarkt an Dynamik gewinnt, dürften die Gewinne von HYPER über denen von Bitcoin oder anderen höher bewerteten Coins liegen.

