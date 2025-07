Emirates unterzeichnet Abkommen mit Crypto.com für Integration von Kryptozahlungen

Die renommierte Fluggesellschaft Emirates hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit der Kryptowährungsplattform Crypto.com unterzeichnet. Ziel dieser Partnerschaft ist die Integration von Crypto.com Pay in die Zahlungssysteme von Emirates, um Kunden ab 2026 die Möglichkeit zu bieten, Flüge und andere Dienstleistungen mit Kryptowährungen wie Bitcoin zu bezahlen.

Die Vereinbarung wurde in Anwesenheit von Seiner Hoheit Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender und CEO der Emirates Airline & Group, unterzeichnet. Die Unterzeichnung erfolgte durch Adnan Kazim, stellvertretender Präsident und Chief Commercial Officer von Emirates, sowie Mohammed Al Hakim, Präsident der UAE-Operationen von Crypto.com. Diese Kooperation unterstreicht das Bestreben von Emirates, flexiblere Zahlungsoptionen anzubieten und vor allem jüngere, technikaffine Kunden anzusprechen, die digitale Währungen bevorzugen.

Strategische Ausrichtung und Dubais Vision

Adnan Kazim betonte, dass dieser Schritt mit Dubais Ambitionen übereinstimmt, ein globales Zentrum für Blockchain- und Finanzinnovation zu werden. "Diese strategische Entscheidung spiegelt unser Engagement wider, den sich wandelnden Kundenpräferenzen gerecht zu werden und gleichzeitig Dubais Vision zu unterstützen, an der Spitze der finanziellen Innovation zu stehen", sagte Kazim.

Die Integration von Crypto.com Pay soll im letzten Quartal 2025 beginnen und wird zunächst auf technische Bereitschaft, regulatorische Konformität und ein optimales Kundenerlebnis fokussiert sein. Kryptozahlungen der Kunden werden in Echtzeit in UAE Dirham (AED) umgewandelt, sodass Emirates keine Kryptowährungen auf seinen Konten halten wird, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu gewährleisten.

Neben der Zahlungsintegration planen Emirates und Crypto.com gemeinsame Marketingkampagnen, um die Akzeptanz und das Bewusstsein für diese neue Zahlungsmethode zu fördern. Diese Initiativen zielen darauf ab, Kunden die Nutzung von Kryptowährungen näherzubringen und deren Anwendung im Alltag zu etablieren.

Dubai als Krypto-Hub

Die Partnerschaft ist Teil eines größeren Trends in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich zunehmend als Drehkreuz für Kryptounternehmen etablieren. Dubai beheimatet mittlerweile über 650 Kryptofirmen im Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) und hat mit der Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) seit 2022 einen klaren regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte geschaffen. Bereits jetzt können in den VAE Kryptowährungen für Immobilienkäufe, Schulgebühren und Transportdienstleistungen genutzt werden.

Auch andere Branchen in Dubai setzen auf Kryptowährungen. So hat die Regierung von Dubai bereits im Mai 2025 eine Vereinbarung mit Crypto.com unterzeichnet, um Kryptozahlungen für staatliche Dienstleistungen zu ermöglichen. Zudem wurde Ripple's RLUSD-Stablecoin kürzlich von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) für den Einsatz im Dubai International Financial Centre (DIFC) zugelassen.

Pionierarbeit in der Luftfahrt

Mit dieser Initiative reiht sich Emirates in die wachsende Liste von Fluggesellschaften ein, die Kryptowährungen akzeptieren, folgt jedoch Pionieren wie der lettischen Fluggesellschaft AirBaltic, die bereits seit 2014 Bitcoin-Zahlungen akzeptiert. Emirates ist jedoch die größte Fluggesellschaft, die diesen Schritt wagt, und könnte damit einen Präzedenzfall für die Branche schaffen.

Die Integration von Kryptozahlungen wird zunächst auf ausgewählte Routen oder Regionen getestet, bevor eine globale Einführung erfolgt. Mit über 150 Millionen Passagieren jährlich bietet Emirates eine bedeutende Plattform, um die Akzeptanz von Kryptowährungen im Reise- und Einzelhandelssektor voranzutreiben.

