DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 5. Juli abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 227.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 235.000 vorhergesagt.

Chinas BIP-Wachstum im 2. Quartal laut Umfrage auf 5,2% verlangsamt

Chinas BIP-Wachstum dürfte sich laut einer Umfrage des Wall Street Journal unter Volkswirten im zweiten Quartal aufgrund der andauernden Veränderungen in der US-Handelspolitik leicht auf 5,2 Prozent verlangsamt haben, nach einem Wachstum von 5,4 Prozent im ersten Quartal. Im Juni haben sich Chinas Einzelhandelsumsätze demnach wahrscheinlich abgeschwächt und sind im Jahresvergleich um 5,6 Prozent gestiegen, nach einem Anstieg von 6,4 Prozent im Mai. Die Industrieproduktion dürfte im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent gestiegen sein, verglichen mit einem Anstieg von 5,8 Prozent im Mai.

EU-KI-Verhaltenskodex enthält zu viele Vorschriften

Einige der Maßnahmen in der endgültigen Fassung des Verhaltenskodex der Europäischen Union für KI für allgemeine Zwecke enthalten nach Einschätzung der Computer & Communications Industry Association (CCIA) zu viele Vorschriften und sind unverhältnismäßig. Der Kodex enthalte Leitlinien zu Sicherheit und Gefahrenabwehr, die Unternehmen bei der Entwicklung fortschrittlicher KI-Modelle helfen sollen, einen Abschnitt über urheberrechtlich geschütztes Material sowie ein Kapitel über Transparenz.

Fed/Musalem: Inflation bleibt eine Bedrohung

Der Präsident der St. Louis Fed, Alberto Musalem, ist trotz positiver Trends in Richtung einer sich abkühlenden Inflation besorgt, dass Zölle weitere Preiserhöhungen auslösen könnten. Der Inflationsausblick, der ihm vorliege, deute darauf hin, dass die Inflation in Zukunft anziehen könnte, hauptsächlich aufgrund der Zölle, sagte Musalem in einem Gespräch mit Mark Sobel vom Think Tank Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF).

Fed/Musalem sieht Arbeitsmarkt mit niedrigen Entlassungen und Einstellungen

Laut dem Präsidenten der St. Louis Fed, Alberto Musalem, befindet sich der US-Arbeitsmarkt in einem Modus, in dem sich Einstellungen verlangsamt hätten, Unternehmen aber zögerten, Arbeitnehmer zu entlassen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen sei verhaltener als im vergangenen Jahr. Aber in Gesprächen mit Unternehmen im Mittleren Westen "höre ich nichts von Entlassungen. Ich höre, dass die Leute davor zurückschrecken, weil sie nach Covid mit einem schweren Arbeitskräftemangel konfrontiert waren", sagte Musalem in einem Gespräch mit Mark Sobel vom Think Tank OMFIF.

Pentagon beteiligt sich an Seltene-Erden-Unternehmen MP Materials

In einem ungewöhnlichen Schritt beteiligt sich das US-Verteidigungsministerium an einem Privatunternehmen - und zwar an MP Materials, Amerikas größtem Minenbetreiber für Seltene Erden. Das Pentagon wird demnach einen Anteil von 15 Prozent an dem Unternehmen erwerben. Überdies verpflichtet sich die US-Regierung, Milliarden in MP Materials zu investieren und dessen Produktion zu kaufen.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Verbraucherpreise Juni +0,24% (Mai: +0,26%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Juni +5,35% (Mai: +5,32%)

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.