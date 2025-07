Die MultiBank Group, die weltweit größte Institution für Finanzderivate mit Hauptsitz in Dubai, hat die Warteliste für ihren mit Spannung erwarteten $MBG Token eröffnet, der eine neue Ära einläutet, in der traditionelle Finanzen und Blockchain-Technologie miteinander verbunden werden. Der Vorverkauf wird im Juli 2025 stattfinden und der bevorzugte Zugang ist ab sofort zugänglich unter: token.multibankgroup.com.

Im Gegensatz zu typischen spekulativen Token-Angeboten handelt es sich bei dem $MBG Token um einen Utility Token der nächsten Generation, der sich auf Sachwerte im Wert von 29 Milliarden US-Dollar und ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar (Stand: April 2025) stützt. Er wurde entwickelt, um echte Finanzflüsse, eine fortschrittliche Infrastruktur und Vertrauen auf Marktebene in den Sektor der digitalen Vermögenswerte zu bringen.

Der $MBG Token ist auf dem robusten Ökosystem der MultiBank Group aufgebaut, das vier Kernbereiche umfasst:

MultiBank TradFi Ein CFD-Powerhouse, das im Jahr 2024 einen Umsatz von 362 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von 285 Millionen US-Dollar erwirtschaftet hat. MEX Exchange Diese institutionelle Plattform für digitale und traditionelle Vermögenswerte, die im Laufe des Jahres 2025 an den Start gehen soll, wird unabhängig auf 23,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Für die nächsten fünf Jahre wird ein Volumen von 460 Milliarden US-Dollar pro Tag erwartet. MultiBank.io RWA Eine Plattform zur Tokenisierung von Vermögenswerten, die mit Luxusimmobilien im Wert von 3 Milliarden US-Dollar an den Start geht, darunter The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside at Keturah Resort und Keturah Reserve. Es soll eine Skalierung auf 10 Milliarden US-Dollar erfolgen. MultiBank.io Eine vollständig regulierte Spot-Börse, für die im Juli eine Expansion in den Bereich der Krypto-Derivate geplant ist.

Für den $MBG Token, der durch reale Handelsgebühren und Provisionen angebtrieben wird, ist über einen Zeitraum von vier Jahren ein Programm zum Rückkauf und zur Token-Verbrennung von 440 Millionen US-Dollar geplant, was zu einer anhaltenden Nachfrage und einem langfristigen Wert für die Token-Inhaber führen soll.

Die MultiBank Group verfügt über eine tadellose Compliance-Bilanz sie ist über 17 Aufsichtsbehörden lizenziert und hat seit 2005 keinerlei Verstöße begangen und bringt ein unvergleichliches Maß an Glaubwürdigkeit und Stabilität in die Arena der digitalen Währungen.

"Dies ist nicht nur ein weiterer Token-Launch. Vielmehr handelt es sich um einen transformativen Moment für das globale Finanzökosystem", so Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group. "Mit $MBG bringen wir institutionelle Stärke und Nutzen in der realen Welt auf die Blockchain."

Sichern Sie sich frühen Zugang zum $MBG Token, indem Sie sich noch heute auf der Warteliste eintragen unter token.multibankgroup.com.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die 2005 in Kalifornien, USA, gegründete MultiBank Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanzderivate. Sie bedient mehr als 2 Millionen Kunden in über 100 Ländern, hat ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar und bietet eine breite Palette von Brokerage- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Die Gruppe, die für ihre innovativen Handelslösungen, die strikte Einhaltung von regulatorischen Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice bekannt ist, wird von mehr als 17 hochrangigen Finanzbehörden auf fünf Kontinenten reguliert. Ihre preisgekrönten Plattformen ermöglichen den Einsatz von Hebeln von bis zu 500:1 bei Devisen, Metallen, Aktien, Rohstoffen, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group wurde über 80 internationalen Preisen für herausragende Trading-Angebote und die Einhaltung von Vorschriften ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der MultiBank Group.

Contacts:

mohammad.shakfeh@multibankfx.com

00971585754191