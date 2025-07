Wenn die Märkte Donald Trump nicht Einhalt gebieten, wird der US-Präsident mit seinen Zöllen die US-Wirtschaft an die Wand fahren und die Weltwirtschaft massiv schwächen! Der Grund: die Importe in die USA werden aufgrund der Zölle zu teuer und daher unrentabel, die Exporte aus den USA gehen zurück, weil die Produktionskosten in den USA so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...