Der Bitcoin kennt kein Halten mehr! Am Donnerstag setzt sich die Rekordrally der wichtigsten Kryptowährung ungebremst fort. Erstmals in seiner Geschichte kletterte der Kurs über die Marke von 113.000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde in der Spitze ein Wert von knapp 113.800 Dollar erreicht. Damit wurde der erst am Vorabend aufgestellte Höchststand von über 112.040 Dollar direkt wieder pulverisiert.Mit dem Sprung über die 112.000 Dollar-Marke hat der Bitcoin bereits am Vorabend den ...

