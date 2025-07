BTC bei 113.500 USD und BTCBULL steigt nach Listung um mehr als 115 %

Vor drei Tagen wurde der BTCBULL-Token erstmalig von den Kryptobörsen eingeführt und konnte seitdem schon um mehr als 115 % an Wert gewinnen. Unterstützt wird der Coin auch von dem aktuellen Marktumfeld, welches nicht bullischer sein könnte.

Erst heute konnte Bitcoin ein neues Allzeithoch von 113.509 USD ausbilden, was auch dem Bitcoin-Derivat hilft. Zudem ist es der einzige Coin, welcher an seine Besitzer regelmäßig echte Bitcoins versendet, wenn dieser ein neues Rekordhoch ausgebildet hat.

Genau aus diesem Grunde kann der Token auch für solche Begeisterung unter den Kryptoinvestoren sorgen. Das erste Mal wird der Bitcoin-AirDrop bei einem BTC-Preis von 150.000 USD und dann in Abständen von 50.000 USD verschickt.

Basierend auf dem Anteil der gehaltenen BTCBULL-Coins fällt die Höhe der Bitcoin-Belohnungen aus. Deswegen versuchen Anleger durch eine Akkumulation des Token ihre AirDrops zu steigern.

Noch befindet sich das Projekt jedoch am Anfang, sodass sich schnelle Anleger noch früh und günstig in diesem positionieren können. Denn laut Berichten könnte dieser noch zwei weitere Nullen vernichten.

https://x.com/BTCBULL_TOKEN/status/1943247600557396239

Neben dem BTC Bull Token wurden noch weitere neue Bitcoin-Derivate-Coins wie Bitcoin Hyper (HYPER) gestartet. Bei diesem handelt es sich hingegen um eine BTC-Skalierungslösung, welche dafür die Solana Virtual Machine nutzt und über den Presale schon 2,33 Mio. USD eingenommen hat. Somit könnte es der nächste Coin mit einem Gewinn von 10x sein.

BTC Bull Token kann 1.000 USD in 29.750 USD verwandeln

Laut Berichten kann der BTCBULL-Coin bis auf 1 USD steigen, was bei einem Investment von 1.000 USD einem Gewinn von 297.500 USD gleichkäme. Aber auch schon ein Kurs von 0,10 USD würde sich mit einem erzielten Betrag von 29.750 USD sehr lohnen.

Derzeit ist der Aufwärtstrend von BTC Bull Token noch immer aktiv, wobei erneut ein höheres Tief ausgebildet wurde, was für eine Fortsetzung der Richtung spricht. Vor der nächsten größeren Rally haben sich die Bullen zunächst für eine Verschnaufpause entschieden. Somit können spätere Käufer nun den Dip hervorragend nutzen.

Sollte die Marke von 0,0055 USD noch einmal getestet werden, dürften noch weit höhere Bewertungen und Kurse bevorstehen. Dennoch bereiten sich einige auch schon auf die Entsperrungszeit der gestakten Coins vor, welche schon in vier Tagen das erste Mal ausgezahlt werden können.

Aktuell befinden sich in dem Staking-Pool rund 2,35 Mrd. BTCBULL-Coins, welche jährliche Zinsen in Höhe von 45 % erhalten. Somit wird ein passives Einkommen vergütet, während sich gleichzeitig der Abwärtsdruck verringert.

Laut den Angaben von DEXScreener wurden am heutigen Tage schon BTCBULL-Coins im Umfang von 3,29 Mio. USD gehandelt. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der Tokeninhaber mittlerweile auf 10.520 gesteigert, wohingegen es vor zwei Tagen erst 6.500 waren. Dies verdeutlicht die hohe Viralität, welche zudem auf weitere Anstiege verweist.

Wird der BTCBULL-Coin bald von zentralen Kryptobörsen eingeführt?

Die hervorragende Entwicklung der unterschiedlichen Metriken dürfte auch den Listungsteams der Kryptobörsen nicht entgangen sein, welche es vor allem auf Kryptowährungen mit vielen Investoren und einem hohen Handelsvolumen abgesehen haben.

Bisher gibt es zwar noch keine offizielle Ankündigung einer CEX-Listung, jedoch planen laut Gerüchten aus der Telegram-Gruppe schon mehrere zentrale Kryptobörsen die Notierung des BTCBULL-Token. All dies deutet darauf hin, dass dem Coin schon bald ein positiver Newsflow bevorstehen dürfte.

Binance scheint für den Anfang wahrscheinlich etwas zu hoch angesetzt. Jedoch gibt es noch viele weitere zentrale Kryptobörsen, welche sich förderlich auf den Kursverlauf des BTC Bull Token auswirken können. Dabei kommen vor allem zunächst MEXC und LBank in den Sinn, welches häufig die ersten zentralen Börsen sind, die neue Coins aufnehmen.

Darüber hinaus ist der BTC Bull Token brillant ausgestattet, wie mit der gesperrten Liquidität in Höhe von rund 1 Mio. USD sowie einer große Reserve für Marketing, um auch in späteren Zyklen für eine Aufrechterhaltung des Hypes zu sorgen. Damit dürfte eine der größten Schwachstellen der Memecoins wie auch mit der Bindung an Bitcoin gelöst werden.

Außerdem hat der BTC Bull Token ein Burning-Verfahren implementiert, welches den Coin wie auch Bitcoin deflationär gestaltet. Beginnend ab einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD und ebenfalls in Intervallen von 50.000 USD wird die Umlaufversorgung der BTCBULL-Token regelmäßig verringert, wobei schon zu Start 35 % der Gesamtversorgung vernichtet wurden, um den eigenen Kurs zu fördern.

https://x.com/BTCBULL_TOKEN/status/1943205716891730145

Standard-Chartered-Prognose von 200.000 USD für BTC schickt BTCBULL auf den Mars

Nachdem Elon Musk erneut seine Anerkennung für Bitcoin artikuliert hat, kann die führende Kryptowährung wieder neuen Allzeithochs ausbauen. Ein weiterer Nutznießer dieser Entwicklung ist der an seinen Preis gekoppelte BTCBULL-Coin, der es mit Musk sogar bis auf den Mars schaffen könnte.

Laut einigen stellt BTCBULL aufgrund seines höheren Gewinnpotenzials nun auch die beste Möglichkeit dar, um von der Bitcoin-Rally zu profitieren. Denn er offeriert die Bitcoin-AirDrops, die preisfördernde Burnings, die passive Staking-Rendite sowie die beiden Kurssteigerungspotenziale von BTC und des deutlich niedriger bewerteten BTCBULL-Coins.

Der erste Bitcoin-AirDrop könnte laut dem Bitcoin-Kursziel von Geoff Kendrick, einem Analysten von Standard Chartered, von 200.000 USD schon in diesem Jahr erreicht sein. Bis zum Jahr 2028 rechnet er sogar mit einem Bitcoin-Kurs von 500.000 USD.

So ließ er gestern in einem Kommentar verlauten: "Dank der zunehmenden Investorenströme glauben wir, dass BTC die frühere Dynamik hinter sich gelassen hat, bei der die Preise 18 Monate nach einem 'Halbierungszyklus' fielen."

Dementsprechend können sich die Inhaber von BTCBULL also auf mehrere Belohnungen einstellen, wie die echten Bitcoin-AirDrops und die Preisbooster in Form des Burning-Verfahrens.

So erhalten Sie die kostenlosen Bitcoin-Belohnungen mit der Best Wallet

Integriert wurde das Belohnungsverfahren des BTC Bull Token in die Partner-App Best Wallet. Bei dieser handelt es sich um die beste Lösung für die Teilnahme an Krypto-Presales, da für diese erweiterte Funktionen wie eine frühzeitige Berücksichtigung im Portfolio bereitgestellt werden.

Sofern Sie noch nicht Ihre Coins aus dem Presale beansprucht haben, können Sie dies über die Website tun, wie Sie dem untenstehenden Video entnehmen können.

Erst kürzlich wurde die Best Wallet von der bekannten Krypto-App WalletConnect und ihrem Certified Programm mit einem goldenen Stern ausgezeichnet. Herunterladen können Sie sie über Google Play und den Apple App Store.

Für die Qualifizierung der Bitcoin-AirDrops ist es wichtig, dass Sie sicherheitshalber die Wallet des Presale-Investments in die Best Wallet integrieren. Auf diese Weise werden Ihre Belohnungen automatisch für Sie abgewickelt, sodass Sie sie nicht verpassen müssen.

Kaufen können Sie den BTCBULL-Coin derzeit über Uniswap und andere DEXs oder die Website des Projektes mit den Kryptowährungen ETH, USDT und mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen.

Sicherheitshalber wurde der Smart Contract von BTC Bull Token von den Krypto-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof auf Sicherheitsrisiken überprüft und als sicher befunden.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft des BTC Bull Token auf X und Telegram an, um keine Aktionen, Listungen und andere kurstreibende Events zu verpassen.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.