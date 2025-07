NEW YORK (dpa-AFX) - In einem insgesamt verhaltenen Handel ist der marktbreite S&P 500 am Donnerstag auf ein Rekordhoch geklettert. Der Dow Jones Industrial legte ebenfalls zu und ist damit weiter auf dem Weg, die Marke von 45.000 Punkten zurückzuerobern. Der technologielastige Nasdaq 100 gab leicht nach. Er hatte allerdings schon am Vortag eine Bestmarke erreicht.

An diesem Tag fehlte es weitgehend an Impulsen, denn die Bilanzsaison startet erst in der kommenden Woche und auch von Seiten der Konjunktur gab es keine kursbewegenden Nachrichten. Überraschend war zwar, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche fielen, doch damit zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust und gibt keinen Anlass für etwaige Hoffnungen auf Zinssenkungen.

Der Dow schloss 0,43 Prozent höher auf 44.650,64 Punkten. Dem S&P 500 fehlten zeitweise weniger als 10 Punkte für einen Sprung über die Marke von 6.300 Zählern. Aus dem Handel ging er mit einem Aufschlag von 0,27 Prozent auf 6.280,46 Zähler. Der Nasdaq 100 dagegen gab 0,16 Prozent auf 22.829,26 Punkte ab./ck

