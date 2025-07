Die führende SaaS-Sicherheitsplattform baut ihre Führungsriege durch fünf strategische Neueinstellungen aus, um das Unternehmen im Vorfeld der Wachstumsfinanzierung zu skalieren

Obsidian Security, die führende SaaS-Sicherheitsplattform, auf die globale Unternehmen wie Snowflake, T-Mobile und Pure Storage setzen, gab heute die Erweiterung seines Go-to-Market-Führungsteams durch fünf strategische Ernennungen bekannt. Dank dieser Ernennungen ist Obsidian nun in der Lage, seine Geschäftstätigkeiten zu skalieren, während das Unternehmen die sich schnell entwickelnden Sicherheitsherausforderungen der agentenbasierten KI angeht. Außerdem kann Obsidian nun sein langfristiges Wachstum fördern und den Börsengang vorbereiten.

Das Unternehmen hat Alison Tierney als VP of Go-to-Market (GTM) Strategy, Corey Elinburg als Field Chief Technology Officer, Brian McHenry als Vice President (VP) of Worldwide Solutions Engineering, Tina Lei als VP of Revenue Marketing und Tyler Mihevc als Leiter der Mid-Market-Expansion ernannt. Diese Ernennungen erfolgen nach der kürzlichen Einstellung des Chief Product Officer (CPO) Khanh Tran, ehemaliger VP of Product Management bei CrowdStrike. Somit konnte Obsidian nun ein branchenführendes Führungsteam zusammenstellen. Diese neuen Führungskräfte stoßen zu einem Zeitpunkt zu Obsidian, an dem Unternehmen weltweit mit noch nie dagewesenen SaaS-Sicherheitsrisiken zu kämpfen haben, die durch KI-gestützte Angriffe, übermäßig viele Anwendungen, eingebettete Co-Piloten und KI-Agenten, die allzu tolerante OAuth-Token nutzen, entstehen.

"Wir sind stolz darauf, Führungskräfte bei uns begrüßen zu dürfen, die sich für Obsidian entschieden haben, weil sie unsere Mission teilen und die Dynamik sehen, die wir aufgebaut haben", so Brian Murphy, Chief Revenue Officer von Obsidian Security. "Ihr Vertrauen und ihre Expertise steigern unsere Fähigkeit, jeden Teil unserer Go-to-Market-Engine zu skalieren, angefangen bei der Entwicklung und dem Vertrieb bis hin zur Expansion im mittleren Marktsegment und der internationalen Strategie. Unsere Kunden verspüren einen wachsenden Druck, ihre SaaS-Umgebungen zu sichern und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben. Wie erfolgreich wir dabei sind, diese Anforderungen zu erfüllen, hängt vor allem von der Stärke unseres Teams ab. Wir stehen an einem strategischen Wendepunkt und sind fest entschlossen, unseren Einfluss auf den Markt zu erhöhen und langfristiges Umsatzwachstum zu erzielen."

Wege, um die zweischneidigen Auswirkungen von KI auf die SaaS-Sicherheit zu meistern

Agenten-KI erzielt enorme Produktivitätssteigerungen, birgt aber auch neue Risiken. Diese Agenten rationalisieren zwar Arbeitsabläufe und steigern die Effizienz, sie vergrößern aber auch die Angriffsfläche, indem sie denselben Integrationsmechanismus nutzen, der auch bei SaaS-zu-SaaS-Integrationen zum Einsatz kommt. In die KI eingebettete SaaS-Tools und autonome Systeme, die über seit langem bestehende OAuth-Verbindungen mit übermäßig toleranten Berechtigungen arbeiten, vergrößern den blinden Fleck der SaaS-zu-SaaS-Integration.

Der fundamentale Knowledge Graph von Obsidian bietet einen beispiellosen Vorteil bei der Lösung dieses Problems. Indem Obsidian SaaS-, Endpunkt-, Netzwerk- und Identitätsdaten vereinheitlicht, liefert es den erforderlichen kontextbezogenen Einblick, um nicht nur zu verstehen, worauf KI-Agenten zugreifen, sondern auch, wie dieser Zugriff in das breitere Ökosystem der Anwendungsbeziehungen und des Benutzerverhaltens passt.

Dank des tiefen Einblicks, den die Plattform in die Anwendungsnutzung gewährt, ergänzt um Workload-Kontext und In-App-Aktivitätsüberwachung, kann Obsidian auch minimale OAuth-Token-Anomalien erkennen, die auf böswillige oder kompromittierte KI-Agenten hinweisen. Und genau dieses tiefe Verständnis der SaaS-Verbindungen ist nötig, um Umgebungen zu sichern, in denen autonome Agenten zu neuen Akteuren geworden sind.

Aufbauend auf dieser Grundlage arbeitet Obsidian mit Fortune-500-Kunden zusammen, um im Unternehmenskontext erprobte Lösungen zur sicheren und schnellen Einführung von Agentic AI auf den Markt zu bringen.

Das Führungsteam bringt nachgewiesene Erfahrung bei der Skalierung mit

Alison Tierney , VP of GTM Strategy, war bisher bei Snowflake tätig. Dort war sie als SVP of Sales und VP of Global Sales Strategy für die globale Expansion und die Skalierung wachstumsstarker Vertriebsorganisationen zuständig. Außerdem bekleidete sie Führungspositionen im Vertrieb bei AppDynamics und Oracle. Bei Obsidian wird Tierney sich auf den Aufbau einheitlicher Go-to-Market-Strategien und die internationale Expansion konzentrieren.

, VP of GTM Strategy, war bisher bei Snowflake tätig. Dort war sie als SVP of Sales und VP of Global Sales Strategy für die globale Expansion und die Skalierung wachstumsstarker Vertriebsorganisationen zuständig. Außerdem bekleidete sie Führungspositionen im Vertrieb bei AppDynamics und Oracle. Bei Obsidian wird Tierney sich auf den Aufbau einheitlicher Go-to-Market-Strategien und die internationale Expansion konzentrieren. Corey Elinburg , Field Chief Technology Officer, bringt über 26 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Bereich Unternehmenssicherheit mit. Elinburg war zuvor als Chief Information Security Officer (CISO) bei CommonSpirit Health (Muttergesellschaft von Dignity Health) für die Sicherheit und den IT-Betrieb von mehr als 175.000 Mitarbeitern in über 2.200 Pflegeeinrichtungen in 24 Bundesstaaten verantwortlich. Er verfügt über unschätzbare Erfahrungen bei der Sicherung großer, verteilter Organisationen.

, Field Chief Technology Officer, bringt über 26 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Bereich Unternehmenssicherheit mit. Elinburg war zuvor als Chief Information Security Officer (CISO) bei CommonSpirit Health (Muttergesellschaft von Dignity Health) für die Sicherheit und den IT-Betrieb von mehr als 175.000 Mitarbeitern in über 2.200 Pflegeeinrichtungen in 24 Bundesstaaten verantwortlich. Er verfügt über unschätzbare Erfahrungen bei der Sicherung großer, verteilter Organisationen. Brian McHenry , VP of Worldwide Solutions Engineering, wechselt von F5 zu Obsidian, wo er 16 Jahre lang die globale Sicherheitspraxis für den technischen Vertrieb aufgebaut und geleitet hat. Er hat die globale Vertriebsstrategie für den Bereich Sicherheit definiert und war maßgeblich an der Übernahme von Shape Security im Wert von 1 Milliarde US-Dollar und der Übernahme von Volterra im Wert von 500 Millionen US-Dollar beteiligt. Dank seiner umfassenden Erfahrung in der Skalierung von Sicherheitslösungen ist die perfekte Besetzung für die weltweite Leitung des technischen Vertriebs von Obsidian.

, VP of Worldwide Solutions Engineering, wechselt von F5 zu Obsidian, wo er 16 Jahre lang die globale Sicherheitspraxis für den technischen Vertrieb aufgebaut und geleitet hat. Er hat die globale Vertriebsstrategie für den Bereich Sicherheit definiert und war maßgeblich an der Übernahme von Shape Security im Wert von 1 Milliarde US-Dollar und der Übernahme von Volterra im Wert von 500 Millionen US-Dollar beteiligt. Dank seiner umfassenden Erfahrung in der Skalierung von Sicherheitslösungen ist die perfekte Besetzung für die weltweite Leitung des technischen Vertriebs von Obsidian. Tina Lei , VP of Revenue Marketing, bringt fundierte Erfahrung im Wachstumsmarketing mit. Sie kommt von NinjaOne zu Obsidian, wo sie in fast sieben Jahren tätig war und vom Performance Marketing Specialist zum VP of Growth aufstieg. Lei war für digitales Marketing, Website-Optimierung und produktgesteuertes Wachstum zuständig, verwaltete Budgets in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar und baute leistungsstarke Teams auf.

, VP of Revenue Marketing, bringt fundierte Erfahrung im Wachstumsmarketing mit. Sie kommt von NinjaOne zu Obsidian, wo sie in fast sieben Jahren tätig war und vom Performance Marketing Specialist zum VP of Growth aufstieg. Lei war für digitales Marketing, Website-Optimierung und produktgesteuertes Wachstum zuständig, verwaltete Budgets in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar und baute leistungsstarke Teams auf. Tyler Mihevc leitet das Mid-Market-Vertriebsteam von Obsidian. Er verfügt über nachgewiesene Führungsqualitäten im Vertrieb, die er bei wachstumsstarken Unternehmen wie Craft.co (Worldwide VP of Sales), PredictHQ (VP of Worldwide Sales and Customer Success) und in leitenden Positionen bei Okta gesammelt hat. Mit seiner Ernennung stärkt Obsidian seine Fähigkeit, Unternehmen Unterstützung zu bieten, die sich in KI-integrierten Geschäftsumgebungen bewegen.

Skalierung für langfristiges Wachstum

Obsidian Security, das von führenden Sicherheitsexperten entwickelt wurde, die zuvor bei CrowdStrike, Okta, Palo Alto Networks und Cylance die Endpunkt- und Identitätssicherheit neu definiert haben, schützt über 200 Unternehmen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Südostasien, Australien und Neuseeland, darunter viele der größten Fortune 1000- und Global 2000-Unternehmen der Welt.

Das Unternehmen sichert geschäftskritische SaaS-Anwendungen wie Microsoft 365, Salesforce sowie Hunderte von anderen Unternehmenstools ab, die die Arbeit von heute prägen. Obsidian betreibt Rechenzentren in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Australien, um einen robusten Schutz für seinen globalen Kundenstamm sicherzustellen. Dank des modularen Ansatzes für SaaS-Sicherheit kann das Unternehmen die Anforderungen von großen ebenso wie von kleinen Unternehmen erfüllen.

"KI verändert die Bedrohungslandschaft schneller, als die meisten Unternehmen darauf reagieren können", so Hasan Imam, CEO von Obsidian Security. "In diesem kritischen Moment ist ein Führungsteam gefragt, das das Ausmaß der Herausforderung versteht, sich aber auch bewusst ist, wie zeitkritisch es ist, diese Chance zu nutzen. Wir bauen ein Team auf, das dies bereits getan hat damit wir aufkommenden Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind und das Versprechen einer sicheren, skalierbaren KI-Einführung halten können."

Über Obsidian Security

Obsidian Security ist die führende SaaS-Sicherheitsplattform, der globale Unternehmen wie Snowflake, T-Mobile und Pure Storage vertrauen. Wir schützen über 200 globale Organisationen, unter anderem viele der größten Fortune-1000- und Global-2000-Unternehmen der Welt mit Rechenzentren in Nordamerika sowie der EMEA- und APAC-Region. Dank der Unterstützung von Top-Investoren wie Greylock können wir eine kritische Lücke schließen: die Absicherung von SaaS-Anwendungen wie Microsoft 365, Salesforce und Hunderten anderen, die für den Geschäftsbetrieb unabdingbar sind. Unsere Plattform reduziert Risiken, erkennt Bedrohungen, reagiert auf sie und verhindert Sicherheitsverletzungen schon an der Quelle. Obsidian wurde von Führungskräften entwickelt, die die Endpunkt- und Identitätssicherheit bei CrowdStrike, Okta, Cylance und Carbon Black neu definiert haben. Jetzt stellen wir uns der nächsten Herausforderung: der Absicherung von SaaS in der Ära der agentenbasierten KI. Da KI-Tools über Integrationen immer häufiger Zugang zu sensiblen Daten erhalten, ist die einzigartige Fähigkeit von Obsidian, menschliche und nicht-menschliche Identitätskompromittierung zu erkennen und das Integrationsrisiko zu verwalten, von entscheidender Bedeutung.

