Bitcoin-Kurs bei 113.834 USD, während VanEck long Bitcoin-Infrastruktur ist

Endlich konnte Bitcoin wieder ein neues Allzeithoch von 113.834 USD ausbilden und somit in der Krypto-Community für FOMO sorgen. Immer mehr Anleger stürzen sich nun schnell noch auf die volatileren Assets, um im Bullenmarkt die Rendite zu steigern. So ist auch der Vermögensverwalter VanEck indessen unter anderem long bei Bitcoin-Infrastruktur-Investments. Erfahren Sie jetzt hier nähere Details, warum diese so disruptiv ist.

Bitcoin zieht auf Allzeithoch nach und Interesse an spekulativen Assets steigt

Nachdem sich Bitcoin gestern schon an sein Allzeithoch angenähert hatte, konnte heute bei 113.834 USD ein neues Rekordhoch ausgebildet werden. Dies hat für große Begeisterung in der Krypto-Community gesorgt, da sich viele schon auf die nächsten Anstiege eingestellt haben.

Einer der neuesten Gründe war die Annäherung an das vorherige Allzeithoch, welches dann wie eine Art Magnet wirkt. Noch kann es sich zwar um einen Fehlausbruch handeln, sofern die Tagesschlusskerze nicht über dem alten Rekordhoch schließt.

Angesichts des förderlichen Umfeldes mit ETFs, Versorgungsengpass, Treasury-Unternehmen, Krypto-Reserven und Co besteht hingegen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Muster nach oben fortgesetzt wird, zumindest kurz- bis mittelfristig. Viele rechnen damit schon in den nächsten drei Monaten, was sich unter anderem mit der Post-Halving-Rally und der bisherigen Expansion der globalen Geldmenge M2 deckt.

https://twitter.com/bitcoindaily21/status/1943120648907428033

Somit konnten die Risikoassets also nachziehen, nachdem bei dem S&P 500 bereits Ende des vergangenen Monats neue Allzeithochs gesehen wurden. Demnach könnten man den Krypto-Markt nun sogar als Indikator für die Bestätigung der Rally des Aktienmarktes erachten.

Ebenso hat auch die Volatilität abgenommen, wobei der VIX im April sein letztes Hoch verzeichnet und seitdem nur eine Abnahme erlebt hat. Ähnliches zeichnet sich bei dem Fear & Greed Indizes für Kryptowährungen und Aktien ab, welche beide inzwischen im Bereich der Gier sind.

Jetzt bei Bitcoin-Investment sparen!

Interesse an spekulativeren Assets nimmt wieder zu

Außerdem erkenntlich ist der Optimismus der Anleger an den Kursanstiegen der Memecoins, welche bei der Preisentwicklung über die vergangenen sieben Tage von den Top 100 zumeist an der Spitze wiederzufinden sind wie Bonk mit 36,62 %, Floki mit 23,48 % und SPX6900 mit 19,94 %. Ähnlich sieht es bei den profitabelsten Krypto-Sektoren des Tages aus.

Denn der Krypto-Markt ist gerade erst aus der Bitcoin-Saison herausgekommen. Daher sind viele Altcoins noch verhältnismäßig günstig bewertet, sodass bei ihnen auch aufgrund des Vorlaufs von Bitcoin in der nächsten Zeit im Zuge der Altcoin-Saison tendenziell mit höheren Kursanstiegen zu rechnen ist.

https://twitter.com/matthew_sigel/status/1943386140633092183

Auch institutionelle Investoren wie VanEck versuchen nun mit intelligenten Investments das meiste aus dieser bullischen Marktphase zu holen. So äußerte Matthew Sigel, dass sie long bei Bitcoin-Infrastruktur sind. Dabei verwies er aber auch auf die Wichtigkeit einer fairen Verdienststruktur der Teams, damit die Anleger ihnen vertrauen können.

Während der verlinkte Beitrag explizit Krypto-Miner behandelt, welche im Bullenmarkt Vergleich zu Bitcoin um ein Vielfaches steigen können, engagiert sich das Investmentunternehmen auch in vielen anderen Bereichen. Insbesondere die Skalierung und die Steigerung der Nützlichkeit von Bitcoin stellen dabei laut Krypto-Experten wie Charles Hoskinson einige der vielversprechendsten Wachstumsbereiche dar.

Jetzt Kryptos besser schützen!

Bitcoin Hyper führt Paradigmenwechsel für Bitcoin durch

Während Bitcoin damals lediglich als eine digitale Währung für Transaktionen gestartet wurde, hat er sich aufgrund der deflationären Tokenomics und dem damit verbundenen Wertsteigerungen sowie der hohen Gebühren und der niedrigen Geschwindigkeit eher zu einem Wertspeicher und Inflationsschutz entwickelt.

Mittlerweile haben aber mit dem Entstehen von neuen Blockchains wie Ethereum und Solana die Wünsche der Investoren zugenommen. So können mit ihnen mittlerweile dezentrale Supercomputer bereitgestellt werden, welche zahlreiche einzigartige Vorteile gegenüber zentralistischen Systemen bieten.

Dafür benötigt die Basischain allerdings ein Upgrade, weshalb nun Bitcoin Hyper gestartet wurde. Genau genommen wird einen Skalierungslösung entwickelt, welche auf Bitcoin läuft. Sie bündelt die Daten und sichert sie dann auf der Layer-1, um somit von der hohen Sicherheit von BTC zu profitieren.

Dabei werden die Etablierung, die Liquidität und die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit, dem Datendurchsatz, der Kostenersparnis und der Latenz von Solana verbunden. Dafür nutzt Bitcoin Hyper die SVM (Solana Virtual Machine), welche in Kombination mit Bitcoin laut einigen das perfekte Netzwerk darstellt.

Schließlich kann somit von einer unendlichen Skalierbarkeit mit schon mehr als 1,2 Mio. TPS sowie einer Verzögerung von weniger als 100 ms erreicht werden, womit praktisch alle andere Blockchains in den Schatten gestellt werden. Lediglich bei den Kosten werden die Gebühren von weniger 1 Cent pro Transaktion noch von anderen geschlagen, wobei auch kostenlose Transfers möglich sind.

Einen Ansturm erlebt der fair gestaltete Vorverkauf des später dezentral verwalteten Projektes, welcher sein Verkaufstempo in der letzten Zeit noch einmal deutlich gesteigert hat. Bisher verzeichnet dieser 2,34 Mio. USD und bietet seine Coins für die nächsten 46 Stunden noch für 0,012225 USD an. Da der Preis alle zwei Tage erhöht wird und die Staking-Zinsen von 352 % tendenziell abnehmen, lohnt sich nun ein schnelles Zugreifen, wenn man nicht den nächsten Bitcoin-Evolutionsschritt verpassen will.

Jetzt frühzeitig in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.