Bewerbungen für die 2026 SPIE Prism Awards sind ab sofort möglich. Die Auszeichnungen werden von SPIE, der internationalen Gesellschaft für Optik und Photonik, verliehen und würdigen die innovativsten Produkte auf dem Markt in den wachsenden Anwendungsbereichen der Optik und Photonik. Die jährliche Branchenveranstaltung feiert am 21. Januar im Rahmen einer Galaveranstaltung auf der SPIE Photonics West ihr 18-jähriges Bestehen.

Im Jahr 2026 werden die Preiskategorien unter anderem Biophotonik-Instrumente, Kameras und Bildgebungssysteme, Laser, optische Materialien und Komponenten, Quantentechnologie, Sensoren, Test- und Messtechnik sowie XR-Technologie umfassen. Nun, im dritten Jahr, verleiht SPIE den SPIE Catalyst Award, mit dem gewinnorientierte Unternehmen ausgezeichnet werden, die Programme zur Erweiterung des Zugangs zum Arbeitsmarkt und der beruflichen Möglichkeiten, zur Stärkung des gesellschaftlichen Engagements und der Bildung sowie zur Förderung des Umweltschutzes anbieten.

"Jedes Jahr werden auf der SPIE Photonics West mit den SPIE Prism Awards die innovativsten und transformativsten Optik- und Photonik-Technologien auf dem Markt ausgezeichnet", erklärte Kent Rochford, CEO von SPIE. Die Markteinführung dieser Produkte ist bereits eine Leistung, die wir gerne feiern. Nun lade ich Unternehmen mit einem neuen lichtbasierten Produkt ein, die Leistungen ihres Teams zu präsentieren: Reichen Sie eine Bewerbung für die SPIE Prism Awards ein. Ich freue mich darauf, die Leistungen der Finalisten zu würdigen."

Die Gewinner des Prism Award des letzten Jahres in Kategorien wie Biomedizin, Laser, Software und Quantentechnologie waren Norlase, NIL Technology, Scantinel Photonics GmbH, Omega Optical, Leonardo DRS (Daylight Solutions), FlulDect GmbH, HyperSpectral Corporation, Quartus Engineering und Schott AG. Zu den Gewinnern der vergangenen Jahre zählen neu gegründete Unternehmen oder Start-ups wie Double Helix Optics, PhotoniCare, Luminar, Blackmore und WaveOptics sowie etablierte Branchenriesen wie General Electric, IPG Photonics, Edmund Optics und Leica.

Die Bewerbungsfrist endet am 3. September. Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit zur Einreichung Ihres Produkts für die Prism Awards finden Sie auf unseren speziellen Webseiten.

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Wirtschaftsexperten zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzutreiben. Die 1955 gegründete Society verbindet und engagiert sich mit ihrer weltweiten Zielgruppe durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichungen von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library, wie auch durch Möglichkeiten zur Karriereentwicklung. In den letzten fünf Jahren haben wir durch unser Engagement und unsere Unterstützung, darunter Stipendien, Bildungsressourcen, Reisezuschüsse, Stiftungsspenden und die Entwicklung staatlicher Richtlinien, mehr als 25 Millionen US-Dollar in die internationale Optik-Community investiert; www.spie.org.

