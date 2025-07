Vancouver, Kanada - 10. Juli 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Dr. Islam Mohamed zum Chair des Scientific and Clinical Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben. Diese Ernennung spiegelt das Engagement des Unternehmens für wissenschaftliche Exzellenz und seine Mission wider, die Entwicklung innovativer Onkologielösungen durch eine von Experten geleitete translationale Forschung zu beschleunigen.

Dr. Islam Mohamed, erfahrener Radioonkologe, klinischer Forscher und Biotechnologieberater, ist seit über zwei Jahrzehnten an der Schnittstelle von Onkologie und Innovation tätig. Nach seinem BSc-Abschluss (Honours) in Genetik schlug er eine Laufbahn in der Medizin ein und schloss im Jahr 2000 seine Fachausbildung in Radioonkologie ab. Bei BC Cancer hat er eine bemerkenswerte klinische Existenz mit Schwerpunkt auf Lungen-, Brust-, Hautkrebs und Sarkomen aufgebaut und ist für sein Fachwissen im Bereich der stereotaktischen Bestrahlung bekannt.

Dr. Mohamed hat zahlreiche klinische Prüfungen sowohl auf lokaler als auch auf Provinzebene geleitet, die zu Fortschritten bei der Behandlung von Brust-, Lungen- und oligometastasierten Krebserkrankungen beigetragen haben. Darüber hinaus war er Mitglied in Ethikausschüssen für die Forschung und in nationalen Ausschüssen für klinische Studien, wo er Behandlungsstandards und Strategien für die klinische Forschung in Kanada mitgestaltet hat.

Neben seiner klinischen Expertise besitzt Dr. Mohamed auch ein umfassendes Wissen über das Ökosystem der Gesundheitstechnologie. Er berät und investiert in aufstrebende kanadische Biotech-Unternehmen, darunter Linax Technologies, IllumiSonics und ASEP Medical, wobei sein Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die transformative Diagnostik, Therapeutika und Plattformtechnologien entwickeln. Seine Erfahrung als Kliniker, Forscher und Unternehmer macht ihn zu einem strategischen Experten hinsichtlich der Bewertung von Innovationen, der Leitung von translationaler Forschung und der Förderung von Wertschöpfung.

Das Scientific and Clinical Advisory Board spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Forschungs- und Entwicklungs-(F&E)-prioritäten von Onco-Innovations. Seine Aufgabe wird darin bestehen, strategische Leitlinien für F&E-Initiativen bereitzustellen, die klinische und wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Partnern zu erleichtern und die Mobilisierung von Wissen und die Generierung unabhängiger wissenschaftlicher Erkenntnisse zu unterstützen, um die Entscheidungsfindung zu erleichtern.

"Wir freuen uns, Dr. Mohamed als Chair unseres Scientific and Clinical Advisory Board begrüßen zu dürfen. Sein umfassendes klinisches Wissen, seine führende Stellung in der Forschung und sein strategisches Engagement in der Biotechnologie werden entscheidend sein, wenn wir unsere Onkologie-Pipeline und translationale Forschungsinitiativen vorantreiben", so Thomas O'haughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

"Thomas O'Shaughnessy"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas O'Shaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

mailto:investors@oncoinnovations.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung, potenzielle Vermarktung und den Nutzen der Technologien des Unternehmens, PROmAI und die Aussichten des Unternehmens und zu den Geschäften und Plänen des Unternehmens im Allgemeinen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "potenziell", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören das Scheitern der Weiterentwicklung, der Erprobung oder der Vermarktung seiner Technologien, das Scheitern der Realisierung der erwarteten Vorteile von PROmAI und andere Risiken, die regelmäßig in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80316Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80316&tr=1



